Marc Márquez, flanquejat al podi per Bezzecchi i Pedro Acosta.

Marc Márquez va protagonitzar una autèntica exhibició de força amb la seua vuitena victòria i la cinquena consecutiva de la temporada al vèncer en el Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i marxa a l’aturada estiuenca encara més líder del campionat després del zero encaixat pel seu principal rival, el seu germà Àlex Márquez (Ducati), que va haver d’abandonar per una caiguda, mentre que Pedro Acosta (KTM) va pujar al podi a l’acabar tercer darrere de l’italià Marco Bezzecchi (Aprilia).

Després d’aconseguir dissabte l’onzè triomf en 12 esprints aquest curs, un èxit envoltat d’incertesa per la pressió dels seus pneumàtics, l’octocampió del món no va fallar tampoc a la cursa llarga, en la qual, després de superar el poleman Francesco Bagnaia (Ducati) a la sortida, va prendre el comandament a la quarta volta al sobrepassar un altre transalpí, Bezzecchi.

La caiguda al segon gir d’Àlex, que va envestir Joan Mir (Honda), permet a Marc, amb un altre cap de setmana de 37 punts, el vuitè doblet en el que va de temporada i el cinquè consecutiu, consolidar-se encara més al capdavant de la classificació general de pilots, en la qual avantatja en 120 punts el seu germà i en 168 Pecco Bagnaia.

Marc va sortir a la pista amb la cursa perfectament planificada i no es va pertorbar davant de l’atac inicial de Marco Bezzecchi, que va superar el seu compatriota Bagnaia, que arrancava des de la pole position, per situar-se líder. L’italià va aguantar ferm al capdavant, amb Márquez i Acosta darrere a cinc dècimes de segon i fent l’efecte en tot moment que el lleidatà estava controlant la situació i esperant les circumstàncies ideals per atacar, encara que amb prou feines s’havien completat sis voltes de les 21 previstes.

Però, efectivament, a partir d’aquest sisè gir Marc Márquez va començar a pressionar Bezzecchi, igual que Enea Bastianini va atacar darrere Pecco Bagnaia per posar-se a la quarta posició, però en el següent gir, al revol tres, Bastianini va acabar a terra. Va ser al vuitè gir quan el de Cervera va optar per avançar al revolt tres Bezzecchi per posar-se líder de la carrera i començar a marcar el seu propi ritme, amb Acosta enganxat a la línia de l’italià.

En l’onzena volta Marc ja havia consolidat l’avantatge respecte a la parella perseguidora, a més d’un nou rècord de volta ràpida, que deixava patent la superioritat del vuit vegades campió del món, encara que la cursa entrava en una fase desconeguda davant de la durada del rendiment dels pneumàtics segons s’anaven desgastant. Lluny de conformar-se amb la situació, Marc Márquez va apretar en la catorzena volta per establir un nou rècord de volta ràpida amb un espectacular 1:53.787 que elevava el seu avantatge per sobre del segon i mig respecte al duo format per Bezzecchi i Acosta.

I no va parar allà l’exhibició, ja que un gir després va tornar a batre el rècord al rodar en 1:53.691 i marxar ja a més de dos segons dels seus perseguidors cap a una victòria que resultava inapel·lable i que només una caiguda o avaria podien evitar. No hi va haver sorpreses ni sobresalts fins al final de la prova, que va guanyar de manera impecable Marc Márquez, davant de Marco Bezzecchi i Pedro Acosta, que el van acompanyar al podi, amb Pecco Bagnaia en la quarta posició, davant de Raúl Fernández, Fabio Quartararo, Jorge Martín, Fermín Aldeguer, Brad Binder i Pol Espargaró.

Encara que va arribar a tenir un avantatge de més de dos segons i mig, Marc va acabar amb una diferència d’1,7 segons respecte a Bezzecchi i més de tres sobre Pedro Acosta, que aconseguia el seu primer podi de la temporada aguantant els atacs finals de Pecco Bagnaia, que es va haver de conformar amb la quarta posició. Molt mala sort, un cop més, per al campió del món de MotoGP el 2020, Joan Mir, que quan anava en la cinquena posició va ser envestit per encalç per Àlex Márquez i els dos van quedar fora de cursa.

Al pol oposat es va situar Jorge Martín (Aprilia RS-GP), vigent campió del món de MotoGP, que tornava a la competició després del greu accident de Qatar i que va saber resoldre amb mestria la seua tornada, primer a l’aconseguir entrar directament en la segona classificació i després amb la setena posició final en el gran premi.