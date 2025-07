Rashford s’entrenarà avui i serà presentat demà

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

L’anglès Marcus Rashford, que es convertirà en el pròxim fitxatge del FC Barcelona de Hansi Flick, es va sotmetre durant el matí d’ahir a la revisió mèdica preceptiva abans de firmar el contracte amb el club blaugrana, la qual cosa es produirà demà, segons s’apunta des de l’entitat. El davanter del Manchester United va aterrar aquest diumenge a la capital catalana per tancar la seua cessió al Barcelona, que tindrà a préstec al jugador durant aquesta temporada i es reserva una opció de compra no obligatòria per uns 30 milions d’euros.

Malgrat que al principi la idea del club era presentar-lo avui, com que Flick ha programat una doble sessió en la qual ja participarà Rashford, la firma del contracte es retardarà fins demà a la tarda. Serà llavors quan l’anglès posi al despatx del president Joan Laporta i ofereixi unes primeres declaracions. El Barça, com ja va fer amb Lamine Yamal, organitzarà una roda de premsa a la botiga del club a l’Spotify Camp Nou.

Després de la decisió de Nico Williams de seguir a l’Athletic i la negativa del Liverpool a traspassar Luis Díaz, el Barça va decidir apostar pel futbolista de Manchester, un davanter polivalent que pot actuar en les tres posicions diferents del front d’atac. Una operació en forma de cessió que comporta pocs riscos econòmics i l’èxit esportiu de la qual dependrà de la predisposició de Rashford, que es convertirà en el primer futbolista anglès que fitxa pel Barcelona des de Gary Lineker, que va defensar la samarreta blaugrana entre el 1986 i el 1989.

El club blaugrana ha accelerat la seua incorporació en les últimes hores amb l’objectiu que l’extrem pugui viatjar aquest dijous amb l’equip a la gira pel Japó i Corea. El Barcelona disputarà tres amistosos en terres asiàtiques: contra el Vissel Kobe, del diumenge 27 (12.00); contra el Seül, el dijous 31 (13.00); i contra el Daegu, el dilluns 4 d’agost (13.00).

Flick se’n queda cinc del filial i en descarta tres

El primer equip del FC Barcelona tornarà avui al treball a la Ciutat Esportiva Joan Gamper per continuar amb la pretemporada, amb una jornada amb doble sessió, però el tècnic Hansi Flick ja no comptarà amb tres jugadors del filial, Jan Virgili, Landry Farré i Juan Hernández. Sí que seguiran en dinàmica Guillermo Fernández, Toni Fernández, Jofre Torrents, Dro Fernández i el fitxatge Roony Bardghji, que es perfilen per acudir a la gira asiàtica.

El femení jugarà dos amistosos a Mèxic

El Barcelona femení visitarà Mèxic per tercer any consecutiu per fer una gira de pretemporada del 19 al 25 d’agost, en la qual disputarà dos amistosos contra un combinat d’estrelles de la Lliga BBVA MX Femenil mexicana, el divendres 22, i contra el Club América Femenil, el diumenge 24.