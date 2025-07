Doble repte per a Espanya

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

La selecció espanyola femenina de futbol tindrà avui (21.00 hores/La 1) a l’Estadi Letzigrund de Zúric (Suïssa) una cita amb la història per partida doble, ja que buscarà classificar-se per primera vegada per a la final de l’Eurocopa i per a això necessitarà batre la competitiva Alemanya, un rival contra el qual mai no ha guanyat.

Espanya és a les portes de lluitar per un altre gran trofeu, però qui guarda la clau d’aquesta porta no és altra que la seua gran bèstia negra, un combinat alemany que arriba animat, però també amb més desgast físic i minvat en els seus efectius, després de demostrar la seua gairebé infinita capacitat de supervivència als quarts de final contra França. L’actual campiona del món té davant seu la missió d’acabar amb l’estadística profundament negativa contra la vuit vegades campiona d’Europa, un equip que malgrat que sembla menys temible que antany, ha impedit que la roja la derroti en els vuit enfrontaments que ha tingut (5 victòries i 3 empats), l’últim fa gairebé un any en la baralla per la medalla de bronze als Jocs Olímpics de París, amb el penal parat per Ann-Katrin Berger a Alèxia Putellas amb el temps reglamentari pràcticament complert i que va evitar una pròrroga.

Tot això afegeix una mica de ganes de revenja per a la selecció que dirigeix Montse Tomé, que vol afegir una osca més al seu historial amb la primera final d’una Eurocopa i aspirar a un doblet que només tenen precisament Alemanya, per partida doble, i Noruega. Alèxia Putellas prefereix prendre’s el parit d’avui com una ocasió per fer història i no com una revenja. “Cadascú intenta trobar una mica com redactar la història. Jo personalment ho veig més com una oportunitat, no tant una revenja o de treure’m una espineta. Els Jocs Olímpics són una competició completament diferent i qualsevol jugadora que hagi pogut jugar-los, una Eurocopa o un Mundial, doncs crec que coincidim totes”, va declarar la blaugrana.

D’altra banda, ahir en la primera semifinal la selecció anglesa va remuntar el gol inicial de la jugadora italiana Bonansea amb un gol d’Agyemangen al 95’ i un de Kellyen al 118’ després d’un polèmic penal. Final molt cruel per a Itàlia, que va acariciar la final fins als últims segons del temps afegit. Les de Wiegman esperen ara Espanya o Alemanya.