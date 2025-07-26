NATACIÓ
Jordi Carrasco es penja la medalla de plata en 400 estils
El nadador lleidatà Jordi Carrasco del Club Inef Lleida va aconseguir la medalla de plata a la final de 400 estils de l’any 2008 durant el segon dia del Campionat d’Espanya Júnior d’Estiu que s’està celebrant a Castelló. És la seua segona medalla, després de l’or en 200 estils. Carrasco va aconseguir un temps de 4:32,08 en la final A després d’haver registrat 4:39,51 en la fase classificatòria.
La competició, que continua desenvolupant-se a les instal·lacions castellonenques, va comptar ahir amb la incorporació d’Àlex Michans a l’equip lleidatà. El nadador de la categoria 2007 va participar en els 50 braça, en què va registrar un temps de 30,88 segons, la qual cosa el va posicionar al divuitè lloc del seu any de naixement.