POLIESPORTIU
Solsona ret homenatge a un campió de triatló i duatló
L’ajuntament de Solsona va homenatjar dimecres passat un esportista local que ha aconseguit destacar a nivell internacional. Es tracta de Gerard Rodríguez Viladrich, que el mes passat es va proclamar campió mundial tant en triatló com en duatló cros en la seua categoria de 20-24 anys, durant les competicions celebrades a Pontevedra. Rodríguez Viladrich va aconseguir aquests importants assoliments representant l’equip Prat Triatló 1994.