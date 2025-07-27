FUTBOL
L’AEM acorda assumir els jugadors de base del Lleida
Els dos clubs pretenen ampliar la seua col·laboració més enllà d’aquest acord
“El futbol base del Lleida seguirà, però ho farà en col·laboració amb l’AEM”. Amb aquesta premissa va explicar Marc Torres, adjunt a la presidència del Lleida, l’acord que tots dos clubs van anunciar ahir per col·laborar en el futbol base i del qual es donaran més detalls pròximament en una roda de premsa conjunta, ja que les dos entitats encara han d’ultimar els detalls d’aquesta unió.
No obstant, la idea és que l’AEM pugui assumir els jugadors de la base del Lleida davant de la complicada situació del club del Camp d’Esports i per la que tindrà molt complicat crear equips formatius la pròxima temporada. Torres va voler agrair que “des del primer moment en què vam explicar que el club estava en problemes, l’AEM es va posar a la nostra disposició per ajudar en tot el que fos possible i això és una cosa que vull agrair”.
“Creiem que som els dos clubs referents de la ciutat pel que fa a història i la millor manera de continuar així és unint-nos per ajudar-nos a pal·liar les debilitats que podem tenir tots dos. Està clar que ara mateix nosaltres en tenim una amb el futbol base”, va afegir l’adjunt a la presidència del Lleida, que també va indicar que la intenció de les dos entitats és continuar col·laborant més enllà d’aquest acord.
Calendari d’amistosos
D’altra banda, el Lleida CF va anunciar ahir el calendari dels vuit amistosos de pretemporada, després que el tècnic Jordi Cortés revelés els rivals en la seua presentació de divendres. El primer test serà el 2 d’agost a Montsó, abans de visitar al Binèfar el dia 10, al Mollerussa el 13 i l’Altorricó el 18. El primer partit al Camp d’Esports serà davant del Sant Andreu, el dia 20, i es tancarà la pretemporada contra el Terrassa, el dia 31, en els dos únics partits a casa de la pretemporada. Tant Sant Andreu com Terrassa assumiran les despeses federatives i donaran la taquilla completa al Lleida com a mostra de solidaritat.
Entre els dos partits a casa, l’equip de Jordi Cortés visitarà també el Tamarit, el dia 23, i el Fraga, el 30, per completar la preparació abans del debut de lliga el primer cap de setmana de setembre.