FUTBOL
L’AEM jugarà al Camp d’Esports
L’equip femení, que milita a la categoria més alta de la ciutat, disputarà els partits de Lliga a l’estadi. Ja ha fet la petició oficial a la Paeria, que l’aprovarà ben aviat
“Aquesta temporada estrenem escenari. Un nou escenari, la mateixa passió. Us esperem al Camp d’Esports.” Així va anunciar ahir l’AEM a les xarxes socials que aquesta pròxima temporada l’equip, que milita a la Primera RFEF femenina i que és, per tant, el que juga en una categoria més alta de la ciutat, disputarà els partits al Camp d’Esports. El club ja ha fet fa dies la petició oficial a la Paeria, que està estudiant la sol·licitud i que espera fer-la oficial ben aviat.
Fonts municipals van confirmar la sol·licitud del club i que s’estan ultimant els detalls per fer-la possible, ja que la reglamentació de l’RFEF exigeix que els partits de la categoria de l’AEM, l’avantsala de la Lliga F, es juguin en gespa natural.
Des del consistori sempre s’han mostrat partidaris que els equipaments esportius municipals puguin compartir-se. De fet, el mes de febrer passat, l’AEM ja va jugar davant del Barça un partit de la Copa Catalunya. També el Lleida CF, usuari de l’estadi, veu amb bons ulls compartir la instal·lació amb l’AEM. “Poden entrenar-se i jugar els seus partits des de ja”, explicava Marc Torres.
Lleida i AEM han arribat recentment a un acord per col·laborar en la gestió del futbol base i en donaran els detalls en una pròxima roda de premsa. “Veurem els equips que de base podem fer i hem acordat amb l’AEM que ens ajudaran en la coordinació”, afegia Torres. Així mateix, va valorar positivament que “des del primer moment en què vam explicar que el club estava en problemes l’AEM es va posar a la nostra disposició per ajudar en tot el que fos possible”.
D’aquesta manera, el primer matx que l’AEM podria jugar al Camp d’Esports seria l’amistós, la setmana que ve, el dia 7, davant del Llevant Badalona de la Lliga F.
La Federació valida la inscripció del Lleida, que fitxa Putxi
El Lleida CF ja està formalment inscrit a Tercera RFEF. Així ho va publicar ahir la Federació Espanyola de Futbol en una resolució i ho va anunciar el club mitjançant un comunicat, en el qual l’entitat explicava que la Federació “ha validat la documentació presentada pel club i ha aprovat la seua inscripció per participar aquesta temporada en la Tercera Federació, segons la resolució del Jutge Únic de Competicions No Professionals”.
Encara que a l’entitat no hi havia dubtes que la seua inscripció seria validada, Marc Torres admetia que “és una tranquil·litat”. El Lleida, després del descens administratiu per impagaments, havia presentat la petició d’inscripció el 15 de juliol, data en la qual vencia el termini per fer-ho i el dimecres de la passada setmana va enviar els últims documents que li exigia la Federació Espanyola de Futbol.
En la resolució d’ahir, l’RFEF assenyalava que inscrivia el Lleida atès “el compliment efectiu dels compromisos adquirits” i també validava la inscripció a Tercera del Racing Ciudad de Madrid, Coria CF i Club Haro Deportivo.
Confirmada la inscripció, el Lleida està ara pendent que el Jutjat Mercantil de Lleida dicti la interlocutòria d’admissió del Concurs de Creditors que va sol·licitar l’entitat i designi un Administrador Concursal per gestionar els números del club. Aquest pas és fonamental per a la supervivència del Lleida, ja que li permetria percebre ingressos per abonaments i patrocinis. En aquest sentit, el club ha anat aportant aquests últims dies la diferent documentació que se li ha sol·licitat des del Jutjat.
D’altra banda, després que dilluns passat la plantilla del Lleida fes la primera sessió d’entrenament, sota la direcció del tècnic Jordi Cortés, el club va anunciar ahir a través de les xarxes socials el fitxatge de Xavier Puiggròs Putxi. “Natural de la Fondarella, Putxi comença amb molta il·lusió aquesta nova etapa al Lleida CF”, assenyalava el comunicat del club. Val a recordar que Putxi, que ja havia jugat al filial del Lleida, ha militat també al Balaguer i al Mollerussa.