FUTBOL
Maneta per tancar la gira
El Barça supera amb facilitat un Daegu molt inferior en l’últim test en terres asiàtiques. Rashford es va estrenar com a golejador i Gavi va anotar un doblet en una altra exhibició de Yamal
El Barça va guanyar ahir el Daegu amb una maneta (0-5), amb què tanca la gira asiàtica pel Japó i Corea del Sud, en una altra exhibició de poder ofensiu de Lamine Yamal amb molt protagonisme per al doblet de Gavi, aquesta vegada titular, i per a l’estrena golejadora de Marcus Rashford, en un duel humit i passat per aigua que va servir a Hansi Flick per continuar perfilant l’equip i donar l’oportunitat al jove Dro com a titular.
Davant del cuer de la K League 1, el Barça no va patir. Si davant del Seoul, quart, va encaixar tres gols (en el clar 3-7), aquesta vegada ni Joan Garcia, titular, ni Wojciech Szczesny –va entrar al descans– ni Diego Kochen –va jugar l’últim quart d’hora– van tenir problemes per sufocar un Daegu que li va posar ganes, però que no va arribar a tirar a porta.
En canvi, el Barça va buscar en fins a setze ocasions la porta rival i va perforar les xarxes en cinc ocasions, que haurien pogut ser més si no hagués estat pel porter Tae-Hee Han, que va entrar al descans i malgrat encaixar dos gols en va salvar molts més. Però el xàfec que va caure en aquesta segona part i el cansament acumulat van fer que el Barça, amb el 0-3 després del descans (amb doblet de Gavi i un altre gol de Lewandowski), optés per anar abaixant el ritme. Tot i així, el jugador del filial Toni Fernández va anotar el 0-4 i Rashford va completar la golejada.
Pau Cubarsí va acabar substituït per un cop
Pau Cubarsí no va poder acabar el duel per un cop al genoll, però no pateix cap lesió i hauria d’estar disponible per començar la Lliga. Ahir tampoc no van jugar, per precaució, Iñigo Martínez, Fermín i Ferran.
Vandalitzen el mural dedicat a Lamine
Un mural dedicat a Lamine Yamal a Barcelona va aparèixer ahir cobert per una intervenció que incorpora els set nans de la Blancaneu, com una crítica a la seua festa d’aniversari.
Acció conjunta del Govern i el Barça
El Govern i el Barça van aprofitar la gira asiàtica per promocionar la marca Catalunya al Japó i Corea del Sud, reforçant vincles amb més de seixanta professionals del sector turístic en aquests mercats.