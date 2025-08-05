BÀSQUET
La valenciana Leti Conca, primer fitxatge del Robles
Juga d’escorta i ve del Plasència
La jugadora valenciana Leticia Conca, una escorta de 21 anys i 1,75 d’estatura, és el primer fitxatge del Robles Lleida de cara a aquesta temporada vinent, segons va anunciar ahir el club lleidatà, que tornarà a competir a la Lliga Femenina 2. Leti Conca, que també pot jugar de base, arriba procedent del Hierros Díaz Miralvalle de Plasència, també de la LF 2.
Formada a la base del València Basket, en la temporada 2022-2023 va fitxar pel Barakaldo, mentre que la següent campanya, la 2023-2024, la va iniciar al Castelló encara que la va acabar al club basc. La passada campanya va disputar la fase d’ascens a Lliga Challenge amb el Plasència i Conca va jugar 30 partits, 26 de la fase regular de la Lliga i quatre de la fase final, fent una mitjana de 5,6 punts per partit.
El director esportiu, Joaquín Prado, va mostrar la seua satisfacció pel fitxatge de la jugadora valenciana, de la qual va destacar que “es pot espavilar en més d’una posició en el joc exterior”. La seua posició natural és la de 2 però pot aportar també de manera puntual com a 1 destacant que “és jove i té un gran recorregut”.