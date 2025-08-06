FUTBOL
Guerra total entre Ter Stegen i Barça, que li obre expedient
El porter no firma el comunicat mèdic i perjudica el fair play del club
El porter alemany del FC Barcelona, Marc André ter Stegen, s’ha negat a firmar l’informe mèdic que el Barça ha de remetre a la Comissió Mèdica de LaLiga, i que serviria per desbloquejar una part de la seua fitxa per complir el fair play financer en les inscripcions de jugadors, per la qual cosa el club ha decidit obrir-li un expedient disciplinari.
La informació va ser avançada per Mundo Deportivo i el Barcelona fins i tot podria sancionar el capità davant del perjudici que suposaria no poder inscriure algun dels fitxatges, ja que per la seua baixa de llarga durada podria alliberar-se fins al 80% de la fitxa.
El jugador no ha esperat a la reunió prefixada per a la tornada de l’equip de la gira per Àsia per prendre una decisió, malgrat que des del club esperen que reflexioni. La firma d’un jugador després d’una operació quirúrgica a l’informe que des del club es presenta a la Comissió Mèdica de LaLiga és habitualment un tràmit que no genera cap tipus de problema i es desconeix des del club blaugrana si hi ha un precedent en la història de LaLiga.
Després d’onze dies a Àsia, amb un partit jugat al Japó i dos a Corea del Sud, el Barcelona va arribar ahir a casa i el tècnic Hansi Flick ha donat dos dies de descans als seus jugadors.
D’altra banda, segons va informar TV3, ajuntament i club haurien pactat que la tornada al Camp Nou, que serà parcial, sigui en el partit de Lliga davant del València, fixat per al cap de setmana del 13 i 14 de setembre. L’aforament en aquest partit seria limitat a 27.000 espectadors i a l’octubre es podria arribar als 60.000 si les obres mantenen el ritme previst.