TWIRLING
Lleida busca una medalla avui a Torí
L’equip es va classificar per a la final de la Copa de Nacions en quarta posició
El Twirling Lleida buscarà avui una medalla a la Copa de Nacions que s’està disputant a Torí. L’equip lleidatà, que competeix a la categoria B, es va posar entre els sis primers que avui, a les 19.30, lluitaran pel podi. “Estem a un punt de la medalla”, explicava ahir satisfeta l’entrenadora de l’equip, Alicia Ruiz. “L’objectiu era entrar a la final, ho hem aconseguit i a veure si ara aconseguim la medalla”, afegeix. L’equip l’integren Ariadna Sánchez, Nerea Olaya, Berta Rosell, Martina Parra, Noa Casas, Lucía González i Tahis Aragonès.
És la quarta vegada que el Twirling Lleida participa en aquesta competició europea, en la qual ja va aconseguir una medalla de bronze el 2019, en la prova que es va disputar a Llemotges. També van competir a Croàcia 2017, ocupant el lloc 11 en el seu debut internacional i a Liverpool 2023, on van ser cinquenes. “Hi ha un nivell molt alt, per la qual cosa té molt mèrit haver-nos classificat per a la final”, apunta Ruiz. Divendres començarà la competició per països i la lleidatana Martina Parra competirà amb la selecció espanyola.