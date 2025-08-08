SEGRE
última hora

Retards d’una hora en els trens de de Rodalies entre Lleida i Terrassa per una incidència en la senyalització

FUTBOL

Nova gespa a Tàrrega

La instal·lació està gairebé acabada amb una inversió de 311.000 €

Els treballs de col·locació de la nova gespa artificial es troben pràcticament en l’última fase.

Els treballs de col·locació de la nova gespa artificial es troben pràcticament en l’última fase.

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

L’ajuntament de Tàrrega està a punt d’acabar les obres de renovació de la gespa artificial del camp de futbol annex. En els últims dies ja s’ha instal·lat la nova gespa artificial i ara s’està treballant per ajustar-la al terreny de joc. Està previst que les obres, que van començar al juny amb la retirada de la gespa antiga, s’acabin en unes setmanes i que l’equipament estigui disponible per a l’inici de la campanya vinent.

La nova gespa és d’última generació, compleix la normativa de joc requerida per la FIFA i ocupa un total de 6.270 metres quadrats. També es portarà a terme la instal·lació d’un nou enllumenat amb projectors led d’exterior. La reforma del camp ha suposat una inversió total de 311.384,70 euros.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking