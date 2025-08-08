FUTBOL
Nova gespa a Tàrrega
La instal·lació està gairebé acabada amb una inversió de 311.000 €
L’ajuntament de Tàrrega està a punt d’acabar les obres de renovació de la gespa artificial del camp de futbol annex. En els últims dies ja s’ha instal·lat la nova gespa artificial i ara s’està treballant per ajustar-la al terreny de joc. Està previst que les obres, que van començar al juny amb la retirada de la gespa antiga, s’acabin en unes setmanes i que l’equipament estigui disponible per a l’inici de la campanya vinent.
La nova gespa és d’última generació, compleix la normativa de joc requerida per la FIFA i ocupa un total de 6.270 metres quadrats. També es portarà a terme la instal·lació d’un nou enllumenat amb projectors led d’exterior. La reforma del camp ha suposat una inversió total de 311.384,70 euros.