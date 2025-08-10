FUTBOL
El Barça ja ha remès l’informe mèdic a LaLiga per la baixa de Ter Stegen
Espera resposta per inscriure Joan Garcia
Poc després que Marc-André ter Stegen fes marxa enrere i firmés l’informe mèdic de la seua baixa, el FC Barcelona el va remetre el mateix divendres a la nit a la LaLiga, segons van confirmar ahir fonts del club a EFE. La firma de Ter Stegen era determinant perquè Joan Garcia fos inscrit amb vista a l’estrena del Barcelona a Son Moix, que tindrà lloc dissabte vinent davant del Mallorca. S’espera que la comissió mèdica de LaLiga, composta per traumatòlegs de molt prestigi, emeti dilluns o dimarts un veredicte.
Si es determina que la baixa de Ter Stegen s’estima en quatre mesos, el Barcelona pot utilitzar el 40% del salari de l’alemany, si la baixa és per més temps, es podria utilitzar fins al 80%. A més, amb la marxa d’Íñigo Martínez a l’Al-Nassr saudita i el conseqüent estalvi de la fitxa del d’Ondarroa, el Barcelona podria inscriure Szczesny i Gerard Martín, renovat pel club, malgrat que ara amb fitxa del primer equip.
D’altra banda, el Barça, que ahir va anunciar la sortida d’Íñigo Martínez a l’Al-Nassr de la lliga saudita, tanca aquesta nit (21.00) la pretemporada amb la disputa d’un Trofeu Joan Gamper d’allò més diferent, ja que el partit davant del Como es disputarà a l’Estadi Johan Cruyff, davant d’uns 6.000 espectadors, ja que l’Spotify Camp Nou no està encara en condicions.
En canvi, serà un duel especial per a Lamine Yamal, que estrenarà davant de la seua afició la samarreta amb el deu a l’esquena; així com per a Joan Garcia, Marcus Rashford i Roony Bardghji, els nous fitxatges. Robert Lewandowski serà baixa per unes molèsties musculars i Dani Olmo és dubte.