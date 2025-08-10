BÀSQUET
Isaac Fernández i Mata s’asseguren la plata europea
Els dos integrants del Cadí jugaran avui la final després de guanyar ahir Itàlia
L’entrenador del Cadí la Seu, Isaac Fernández, i la seua jugadora Marina Mata es van assegurar ahir la medalla de plata del Campionat d’Europa sub-20 femení, després que Espanya superés Itàlia en semifinals per 73-67.
Un parcial de 9-0 va deixar molt clara la intensitat amb què van sortir unes i altres. Mentre que les d’Isaac Fernández van ser molt precises en atac i intenses en defensa, les italianes es van veure superades en tot moment. Espanya va arribar a guanyar per dotze punts (25-13) al terme del primer quart, amb Mata aportant 4 punts. Semblava que Itàlia reaccionava en el segon assalt, però les espanyoles van mantenir els deu punts de renda al descans (43-33), amb la pivot del Cadí aportant uns altres 5 punts.
A la represa, Espanya es va situar 15 amunt (52-37) als tres minuts i va obligar el tècnic italià a parar el duel a la recerca d’una reacció que va arribar en l’últim quart. Itàlia va aconseguir situar-se a només dos punts, 69-67, però una antiesportiva va acabar decidint el matx. Mata va acabar amb 13 punts, 1 rebot i 11 de valoració, la tercera millor jugadora de l’equip.
El combinat d’Isaac Fernández lluitarà avui (21.30) per la medalla d’or del campionat amb Lituània, que va superar també amb molt sofriment en l’altra semifinal Suècia (78-80), que va estar a prop de forçar la pròrroga. De fet, les sueques van tenir opcions quan faltaven quatre segons, però Lourdes Da Silva va errar dos tirs lliures que van certificar la classificació de les lituanes.