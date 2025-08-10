CICLISME
El lleidatà Roger del Corral arriba als vuitens del Mundial júnior
El jove rider de Mollerussa Roger del Corral Torrades va arribar als vuitens de final en la seua participació en el Pump Track World Youth Challenge d’Ängelholm (Suècia), la primera edició del Mundial júnior de l’especialitat, en la qual va acabar sent eliminat davant de l’eslovac Vladimir Novák. El de Mollerussa va ser l’únic lleidatà participant en la competició, ja que els germans de Seròs Ona i Roc Oto finalment no van participar en la competició per motius econòmics.
Del Corral representava Espanya en la categoria de 15 anys malgrat tenir-ne encara 14 –els complirà aquest any– i, després d’haver entrenat al circuit suec des de dimarts, va saltar ahir a competir, primer en les dos tandes cronometrades i posteriorment en l’única eliminatòria en què va participar. En el cara a cara contra Novák, el lleidatà va completar la volta en 18.385 segons, mentre que el rival va parar el crono en 17.170, emportant-se l’accés als quarts.
El lleidatà va acabar onzè a la taula combinada entre les dos sessions cronometrades del matí. A la primera sortida va firmar un 18.805, mentre que va millorar fins al 18.265 en la segona sessió, aconseguint la seua millor marca en la competició i assolint les rondes eliminatòries.