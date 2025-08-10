FUTBOL
El Mollerussa treu un empat de Terrassa
L’equip de Kiku Parcerisas va minimitzar en atac un rival de Segona RFEF
El Mollerussa va firmar ahir un meritori empat sense gols al camp del Terrassa, un conjunt de categoria superior, en un partit marcat per la solidesa defensiva i l’equilibri al centre del camp. Els de Kiku Parcerisas van sumar així un nou assaig positiu en la seua preparació, deixant molt bones sensacions en un escenari exigent, després d’estrenar-se en pretemporada dilluns passat, amb el triangular davant del Reus i el Martinenc en el Trofeu d’Històrics.
La primera part va ser de domini tàctic visitant. Ben plantats sobre el terreny de joc, els del Pla d’Urgell van controlar el ritme i van minimitzar per complet les opcions ofensives del Terrassa, que no va disposar de cap ocasió clara en els primers 45 minuts. En canvi, el Mollerussa va tenir les seues opcions amb un llançament de falta de Lucas, al minut 5, en una rematada alta de Joel Porté després d’una bona arribada per l’esquerra amb un xut alt, i les constants aparicions d’un Lamin Juwara molt actiu.
A la represa, el Terrassa va fer un pas endavant. La pressió alta va dificultar la sortida de pilota del Mollerussa i va generar les primeres aproximacions locals, però la defensa visitant va respondre amb solidesa. Un tall providencial d’Àlex Sanz dins de l’àrea i les intervencions segures del porter Andreu Lladonosa van mantenir la porteria a zero.
Després de la pausa d’hidratació, el Mollerussa va recuperar les bones sensacions del primer temps i va tornar a tenir presència ofensiva en els últims minuts, amb diverses arribades que no van trobar premi. El xiulet final va certificar un empat sense gols que, més enllà del marcador, va deixar la satisfacció d’haver minimitzat al màxim un rival de Segona RFEF com el Terrassa a casa seua.
Kiku: “La imatge que ha donat l’equip ha estat molt bona”
El tècnic del Mollerussa, Kiku Parcerisas, se’n va anar satisfet del partit perquè “la imatge que ha donat l’equip ha estat molt bona, davant d’un rival de categoria superior”. Més en concret, va valorar que “hem aconseguit l’objectiu prioritari, que era deixar la porteria a zero” i també es va mostrar sorprès perquè “han sortit coses que no havíem treballat i apareixen soles per la naturalesa dels jugadors”. També va apuntar que “crec que serem un equip versàtil, malgrat que hem de treballar en atac” i va assenyalar que “veig els jugadors en un to físic molt alt”.