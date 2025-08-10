ATLETISME
Sofia Santacreu revalida el títol europeu sub-20
La barcelonina, de pare lleidatà, primera marxadora europea amb 2 medalles
La barcelonina Sofia Santacreu, amb arrels a Guissona, d’on és natural el seu pare, va revalidar ahir el títol de campiona d’Europa sub-20 en els 10 quilòmetres marxa, als campionats de la categoria que es disputen a Tampere (Finlàndia). Santacreu, defensora de la corona aconseguida fa dos anys a Jerusalem, va creuar la meta amb un temps de 43:47.89, que, a més de ser la millor marca mundial de l’any, bat per una mica més de mig minut el rècord d’Espanya de la categoria que estava en poder de María Pérez des del 2015 (44:19.05).
“Ha estat una cursa bastant ràpida. Sabíem que ho seria però les noies s’han llançat molt. He intentat seguir el ritme fins que he pogut i assegurar fins al final”, va assenyalar la barcelonina en declaracions que va difondre la Federació Espanyola d’Atletisme (RFEA). Sofia Santacreu, que lidera a més el rànquing europeu sub-20 en 5.000 metres marxa, es converteix en la primera marxadora europea de la història a aconseguir dos medalles consecutives en uns Europeus.
Santacreu, de 19 anys –és el seu últim any a la categoria sub-20–, es va iniciar en l’atletisme en la Joventut Atlètica Sabadell. Durant el confinament no va parar d’entrenar, malgrat que va suplir el tartan i els carrers per l’asfalt del pàrquing de casa seua, on feia gairebé diàriament cinquanta voltes a un perímetre de 60 metres per mantenir la forma. Aquell mateix any va destapar la seua vena creativa a l’escriure un llibre que va titular Entrena con Sofia, una taula d’exercicis il·lustrada per ella mateixa que pretenia ser una guia per fer exercici per als nens de l’Hospital de Dénia i el de Sant Joan de Déu. A més, els seus pares impulsen la Fundació Josep Santacreu, en honor al seu avi, que compta amb una seu a Guissona que treballa amb persones amb discapacitats intel·lectuals.