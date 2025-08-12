PIRAGÜISME
Pluja de medalles de Lleida a l’Estatal
Vint, amb 4 títols individuals i 4 més per equips
El piragüisme lleidatà va tornar a brillar al Campionat d’Espanya d’eslàlom i caiac cros disputat aquest cap de setmana passat al canal lleonès de Sabero, on va aconseguir un botí de vint medalles, amb quatre títols individuals i quatre per equips, a banda de sis metalls de plata i sis més de bronze.
Els olímpics Miquel Travé i Núria Vilarrubla es van proclamar una vegada més campions d’Espanya de canoa, la seua especialitat, mentre que el també lleidatà Marc Vicente va pujar al tercer calaix del podi. Travé va estar a prop de firmar un doblet, però es va haver de conformar amb el subcampionat en K1.
En júniors van caure cinc medalles. En K1 homes, l’AE Pallars va copar els tres llocs del podi, amb Ian Puy com a campió, seguit de Faust Clotet i Magí Moyes, mentre que l’urgellenca Anna Simona va ser plata. En C1, bronze d’Oriol Cercós, del Nàutic Mig Segre de Ponts.
En patrulles, protagonisme absolut per al Cadí Canoe Kayak, que es va imposar en C1 dames (Núria Vilarrubla, Jana Planes i Anna Simona), en C1 homes (Azuka Mbelu, Miquel Travé i Marc Vicente) i en K1 homes (Miquel Travé, Manel Contreras i Jaume Aguilera), i va ser plata en C1 júniors femení, mentre que en K1 júnior es va imposar l’AE Pallars (Ian Puy, Dídac Foz i Magí Moyes) i el Nàutic Ponts va ser bronze en C1 júnior.
Finalment, en caiac cros hi va haver cinc medalles més amb accent lleidatà, totes en júniors. Jan Vicente, del Cadí, es va proclamar campió seguit del pallarès Dídac Foz i de l’urgellenc Nil Checa, mentre que Jana Belmonte, de l’AE Pallars, va ser plata davant de la pontsicana Júlia Sala.