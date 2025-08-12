HOQUEI
El Pons Lleida jugarà un mínim de nou amistosos
Reus, Cerdanyola, Calafell, Igualada i Maçanet, rivals de la mateixa categoria
El Pons Lleida, que començarà a entrenar-se el dimarts vinent dia 19, disputarà un mínim de nou amistosos durant la pretemporada, que podrien arribar a la desena en cas de disputar la final de la Lliga Catalana, que aquest any es jugarà a l’Onze de Setembre de Lleida. El conjunt d’Edu Amat debutarà molt aviat, només tres dies després de tornar a la feina i ho farà a casa davant del Shum Maçanet, un ascendit a l’OK Lliga, en el que serà el primer partit de la Lliga. El segon compromís d’aquesta competició autonòmica es disputarà el dia 30 a Calafell.
Poc després afrontarà un stage de tres dies a la Seu d’Urgell, on disputarà quatre amistosos. El dia 5 s’enfrontarà a l’equip local, el Cadí (21.00), el 6 ho farà davant de l’Alpicat, d’OK Lliga Plata (11.00), i el diumenge 7 tindrà doble confrontació, al matí (11.00) davant del Girona, també de Plata, i a la tarda (18.00) contra l’Igualada, d’OK Lliga.
La següent setmana el Pons Lleida afrontaria la Final Four de la Lliga Catalana, sempre que hagi estat el campió del grup. Si no fos així, jugaria un amistós contra un equip encara per determinar. Finalment tancarà la pretemporada visitant el 20 de setembre, una setmana abans d’arrancar l’OK Lliga, el Cerdanyola, un altre ascendit.
Per la seua banda, Edu Amat va reconèixer que “tenim un bloc que segueix de la temporada anterior i el que haurem de fer és ajustar les peces noves, que per sort són menys que altres anys. Hem de demostrar que som un equip amb aspiracions”.
D’altra banda, l’equip llistat començarà dimarts vinent la pretemporada amb el dubte de Nico Ojeda, fitxat recentment pel Barça. El Llista i el club blaugrana han arribat a un acord perquè l’argentí jugui cedit aquesta campanya a Lleida, com ja va avançar SEGRE, però el contracte encara no està firmat.