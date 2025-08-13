FUTBOL
Gabri García, entrenador de l'Atlètic Lleida: “Jugar al Camp d’Esports és un pas endavant”
Es mostra optimista sobre la nova aventura a Segona RFEF
L’Atlètic Lleida està immers en la tercera setmana de pretemporada i el tècnic de l’equip, Gabri García, va comparèixer ahir per primera vegada davant dels mitjans de comunicació abans de visitar avui (19.30) el Vilanova i la Geltrú en el segon amistós, per mostrar optimisme amb l’equip i valorar una novetat que marcarà el curs: aquesta temporada disputarà els partits al Camp d’Esports.
“És un pas endavant. És un estadi amb unes dimensions i una superfície diferents, un lloc on a tots ens agrada jugar. Hem d’adaptar-nos-hi, però crec que serà beneficiós”, va afirmar el de Sallent, que coneix bé l’escenari per la seua etapa a la banqueta del Lleida Esportiu. “No és només jugar allà, és el símbol que el club creix. A nivell institucional és un salt, i a nivell esportiu pot ajudar-nos a competir millor”, va apuntar. No obstant, admet que l’adaptació no serà immediata: “Entrenarem i jugarem en un camp diferent on ho hem fet fins ara, així que hi haurà canvis logístics i futbolístics. És un procés, però ho assumim amb il·lusió.”
En el pla esportiu, Gabri va destacar la bona base heretada del curs passat i l’ambició dels nous fitxatges: “Hem mantingut un bloc important i això accelera el treball. Els que han arribat encaixen en el perfil que busquem i s’han adaptat molt bé.” L’stage de quatre dies a Garòs, va afegir, “ha servit per conviure més i conèixer-nos millor. Era l’objectiu i ha estat molt positiu”.
Sobre el primer amistós davant del Deportivo Aragón, que va acabar amb derrota per 2-0, l’entrenador va valorar “el bon nivell físic” i va admetre que “queda molt per millorar tàcticament”.
A més, va destacar que la plantilla encara no està tancada: “Estic satisfet, però volem reforçar-nos.”
De cara al debut de l’equip a la Segona RFEF, Gabri va ser prou clar: “Som nous, però no renunciarem a res i tenim ambició. Volem consolidar-nos i després veure fins on arribem. Serà una Lliga dura, amb filials i clubs històrics que volen pujar, però competirem sense complexos.”