FUTBOL
Frenètic i emotiu triomf del Liverpool per obrir la Premier
El Liverpool va arrancar ahir la defensa del títol a la Premier League amb un triomf sofert i frenètic davant del Bournemouth (4-2), en memòria de Diogo Jota, que va ser homenatjat abans i durant el partit inaugural de la Lliga anglesa a Anfield. L’equip red es va avançar 2-0, però va deixar escapar la renda després d’un doblet de Semenyo (2-2). Però, als minuts finals, Chiesa i Salah van tornar a anotar per donar el triomf al Liverpool.