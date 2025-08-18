Ja es coneix el calendari de l’ACB: l’Hiopos Lleida començarà la lliga contra el Breogán al Barris Nord
En la segona jornada la marea bordeus viatjarà fins el Palau Blaugrana
L’Hiopos Lleida s’enfrontarà en la primera jornada de la seua segona temporada a l’ACB al Rio Breogán, segons el calendari que s’ha donat a conèixer aquest dilluns, i ho farà amb el Barris Nord com a escenari, el 4 o el 5 d’octubre. Un dels grans duels per als bordeus es viurà ja en la segonda jornada, amb el desplaçament al Palau Blaugrana per a enfrontarse al Barça.
L’Hiopos Lleida finalitzarà la lliga regular el 28,29 o 30 de maig a la pista de l’UCAM Múrcia i l’últim partit a casa serà, el cap de setmana anterior, contra el MoraBanc Andorra.
En l’última jornada de la primera volta, la dissetena, s’unificaran els horaris dels partits els resultats dels quals tinguin incidència en la classificació per a la Copa del Rei, adverteix la Lliga Endesa, que precisa que passarà el mateix en l’última, la trenta-quatrena, per als que puguin influir en la confecció de les eliminatòries pel títol i en el descens.
D’altra banda, els equips que disputin la final de la Curocopa i de la FIBA Europe CUP jugaran el seu partit de la vint-i-vuitena jornada dimarts 5, el dimecres 6 o el dijous 7 de maig.
Així mateix, els que accedeixin a la fase final de la Lliga de Campions jugaran el seu partit de la trentena jornada dimarts 28, dimecres 29 o dijous 30 d’abril, mentre que els que es classifiquin per a la fase final de l’Eurolliga disputaran el seu partit de la trenta-tresena jornada el dimecres 27 de maig.
La fase pel títol de la Lliga Endesa començarà dimarts 2 de juny i acabarà la campanya entre el 22 i el 28 de juny, depenent dels partits que siguin necessaris per resoldre les semifinals i la final.