FUTBOL
El Balaguer passa a semifinals als penals
El Borges va arribar a dominar per 2-0
El Balaguer va aconseguir classificar-se ahir a la nit per a les semifinals de la Copa Lleida a l’eliminar als penals el Borges i després de concloure el temps reglamentari amb 2-2. A la primera part, el Borges va ser molt superior al Balaguer i ja al minut 20 els locals vencien per un clar 2-0 i amb un dels gols anotat des del centre del camp. En aquests primers 45 minuts, el conjunt de la capital de la Noguera amb prou feines va generar perill sobre la porteria local. A la segona part, amb la introducció de nombrosos canvis en ambdós equips, el Balaguer va millorar el seu joc i va tenir més el control de la pilota. Va aconseguir retallar distàncies després d’una internada per la banda dreta i va aconseguir empatar en el minut 89 després d’una falta llançada des del centre del camp i mal defensada pel Borges. En la tanda de penals, els locals van fallar tres llançaments, mentre que el Balaguer només en va errar un. D’altra banda, avui es disputarà la resta de partits dels quarts de final. Són l’Alpicat-Alcarràs (18.00), Tàrrega-Juneda (19.00) i Balàfia-Artesa de Segre (19.30).