VOLEIBOL
Voleibolitza’t segueix un any més i ja ha arribat a 3.400 alumnes
El programa de promoció del voleibol a les escoles, Voleibolitza’t, que organitza el Vòlei Lleida, seguirà aquest pròxim curs difonent aquest esport als centres escolars lleidatans, després que la Federació Catalana de Voleibol (FCVB) n’hagi confirmat la continuïtat. Durant el passat curs, els tècnics i jugadors del club van visitar 23 centres de Primària i de Secundària de les comarques lleidatanes, entre els quals es van crear 11 nous clubs i, des de la posada en marxa del programa el 2017 ha arribat ja a 3.410 alumnes. Des del 2023, el Balàfia Vòlei l’impulsa en col·laboració amb la Federació Catalana i compta amb el patrocini de Plusfresc.
Sergi Mirada, director tècnic del Balàfia Vòlei, explica que “l’objectiu és crear cultura de voleibol i que es vagin creant nous clubs”, mentre que la presidenta del club, Vanesa Ortega, va destacar que “tenir la garantia de la continuïtat d’aquest projecte reafirma el gran treball que estem fent al club els últims any. Voleibolitza’t està donant grans fruits i ha ajudat al creixement del voleibol, tant el masculí com el femení, i hem arribat a acords amb altres clubs per impulsar-lo”.
Nous clubs
A través d’aquesta iniciativa s’han creat clubs a Alcarràs, Albatàrrec, Tàrrega, Almacelles, Puigverd, Almenar, Sort, Tremp, Binèfar o la Seu d’Urgell, entre altres.