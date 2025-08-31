FUTBOL
El Barça arranca la defensa del títol amb un tiberi contra l’Alhama
Pina anota un hat-trick en tot just mitja hora
El Barça va debutar ahir a la Lliga F amb un tiberi golejador (8-0) davant de l’acabat d’ascendir Alhama El Pozo per arrancar amb força la defensa del seu títol de lliga. Les dianes van ser d’Ona Batlle, Ewa Pajor, Aitana Bonmatí, Graham Hansen, que va firmar un doblet, i Clàudia Pina, autora d’un hat-trick en tot just mitja hora sobre la gespa.
El Johan Cruyff va acollir l’estrena de lliga entre el vigent campió i un rival que va encaixar molt aviat: Hansen va obrir el compte al 5 després d’una falta servida per Mapi León. Aitana (11’) i Pajor (28’) van ampliar la renda i abans del descans Batlle (45’) va firmar el quart amb un míssil des de la frontal.
A la represa, Aleixandri i la del planter Aïcha van debutar abans que Hansen (58’) fes el cinquè assistida per Pajor. El tram final va pertànyer a Pina: va marcar en el 71 amb un passi de Kika, va repetir en el 74 a centrada de Bonmatí i va completar el 8-0 en el 99 empenyent un córner servit per Mapi León.
El conjunt de Pere Romeu no va donar respir i va mantenir la mateixa ambició que la passada temporada, sumant la seua primera golejada en un campionat en el qual torna a partir com a gran favorit al títol, davant d’un Alhama acabat d’ascendir que compta a la seua plantilla amb quatre futbolistes amb passat a l’AEM: Anita, Yiyi, Astrid i Gestera.