FUTBOL
Llançades a l’inici de Lliga
L’AEM goleja el Cornellà, de Tercera RFEF, en l’últim test i tanca la pretemporada invicte. Noe Fernández va encarrilar la tercera victòria seguida lleidatana amb un doblet abans del minut 10
L’AEM va sortir ahir victoriós i amb bones sensacions del seu assaig general per a l’arrancada de la temporada, que enceta diumenge vinent davant del Cacereño al Camp d’Esports, mateix escenari en el qual ahir va superar amb solvència el Cornellà (4-0), un rival acabat de descendir a Tercera RFEF, per tancar invicte la pretemporada, amb quatre victòries i tres empats.
El conjunt lleidatà, malgrat tenir algunes baixes, va encarrilar el matx amb un doblet abans del minut 10 de Noe Fernández, que es va reivindicar com la màxima golejadora de la pretemporada amb sis gols, i va dominar l’escena en tot moment, controlant la pilota i sense concedir ocasions davant d’un Cornellà molt tímid i que es va tancar al darrere.
Amb les absències de Loba, Ransanz i Amaya, el conjunt de Joan Bacardit va voler evitar sorpreses des d’un inici en el seu últim partit de preparació i no va tardar ni un minut a avançar-se. En una pilota llarga a la banda dreta, Evelyn va arribar a línia de fons i va posar una centrada tensa a l’àrea petita, on Noe Fernández va guanyar la partida a la portera per anotar l’1-0. El segon no va tardar gaire a arribar, perquè en el minut 8 l’asturiana va establir el 2-0 definint una magnífica passada de cullera de Blasco. Amb el plàcid avantatge, l’AEM va tenir llargues possessions, però les ocasions van arribar en comptagotes, amb dos intents d’Evelyn i un de Lara abans que, ja després del descans, Peñalver marqués el 3-0 en una segona jugada després d’un córner a passada de Vero Herrera. L’única intervenció clara de les visitants va ser un mà a mà davant de Keila, la portera del filial que va debutar ahir i que va resoldre la situació amb una gran parada. L’AEM va buscar el quart gol fins al final malgrat mostrar-se menys precís a l’hora de definir fruit del cansament. Tanmateix, en l’última jugada del partit, Rojas va aprofitar dos mals rebutjos per fer el 4-0 final.
“En l’últim partit a Saragossa les sensacions amb pilota van ser dolentes, ho hem treballat molt i elles han hagut de canviar el sistema a la mitja hora perquè no sabien com defensar-nos.” No obstant, de cara a l’inici de lliga, va reconèixer que l’equip encara ha de créixer: “No sé si arribem al nivell que vull, però tots estarem igual.”
“Hauria firmat perdre tota la pretemporada i vèncer el Cacereño”
L’entrenador de l’AEM, Joan Bacardit, va reconèixer que el matx “ha anat millor del que esperava”, encara que va restar importància al fet de tancar la pretemporada sense haver perdut. “Hauria firmat perdre tota la pretemporada i vèncer el Cacereño”, va etzibar.