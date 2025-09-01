FUTBOL
Taules en el triangular de presentació del Mollerussa
L’amfitrió, el Borges i l’Inter Escaldes van sumar una victòria per 1-0 cada un
El CFJ Mollerussa va presentar ahir la plantilla per a aquesta temporada a la seua afició amb un triangular de partits de 45 minuts entre l’equip del Pla d’Urgell, el Borges i l’Inter Escaldes andorrà que va acabar en triple empat, ja que els tres partits van acabar per 1-0 amb un triomf per a cada equip.
El primer matx va enfrontar el Mollerussa a l’Inter Escaldes, amb la novetat del defensa Manel Beneite a l’onze de Kiku Parcerisas després de ser anunciat ahir mateix com a fitxatge. L’equip visitant va dominar la pilota en l’arrancada, però en el minut 26 els locals van reclamar un gol en un córner que, després d’un rebot, gairebé acaba dins de la porteria.
L’Inter Escaldes va reaccionar aviat. A la mitja hora, el central Sanz va cometre una clara falta a l’àrea i l’àrbitre va assenyalar penal. Calderón va enganyar el porter amb un xut col·locat i va fer el 0-1. Després del gol, el partit va baixar de ritme i no hi va haver ocasions destacades.
El segon duel va mesurar l’Inter Escaldes amb el Borges, amb l’al·licient que els andorrans serien campions si guanyaven. No obstant, el Borges, de Primera Catalana, va sorprendre al 16 amb un contraatac: l’extrem Habib va retallar el central i va definir ras. A partir d’allà, els de les Garrigues van frenar el joc i l’Inter, que aquest estiu va arribar a derrotar l’Steaua de Bucarest a la prèvia de Champions, tot just va inquietar.
L’últim xoc enfrontava el Mollerussa amb el Borges, que amb un empat seria campió. Els del Pla d’Urgell necessitaven guanyar per dos gols, encara que un 1-0 deixava el triangular en triple empat. Al quart d’hora, el Mollerussa va tenir una clara ocasió: el porter rival va fallar en la sortida i la pilota va rebotar al cap de Julen, quedant a centímetres del gol. Els de Parcerisas començaven a dominar i al 21 van inaugurar el marcador. Una jugada per l’esquerra va acabar en centrada a Lamin, el tret del qual va salvar Roca. Però el rebuig va quedar a la línia de gol i Guillem Porta el va empènyer a la xarxa (1-0). El triangular s’hauria pogut quedar a casa quan, a l’últim minut, el Mollerussa va forçar una falta que va suposar l’expulsió de Guitart. El llançament de Lucas Pariente es va estavellar al pal i es va tancar la pretemporada.
“Ha estat un dia bonic i hem fet dos partits complets”
El tècnic del Mollerussa, Kiku Parcerisas, va destacar que la presentació “ha estat un dia molt bonic, la gent ha pogut disfrutar i nosaltres hem estat molt a gust”. A nivell esportiu, va lamentar el penal encaixat en el primer partit, encara que va destacar que “l’equip ha fet dos parts de 45 minuts molt completes amb dos blocs diferents”. Sobre la pretemporada, va subratllar l’evolució del grup i va considerar que “estem preparats per competir, encara que això és un procés de construcció i cada jornada hem de ser millors”. De cara a l’estrena de lliga va reconèixer que “ens hauria agradat debutar a casa. Anirem a un camp molt difícil contra un Manresa potent”.