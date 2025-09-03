FUTBOL
Confiança en la gent de casa
UE Tàrrega. Després de caure a la final del play-off, el Tàrrega buscarà l’ascens a Primera Catalana amb una plantilla jove, formada a casa, i amb el tècnic, Edgar Molina, renovat
La UE Tàrrega aposta amb total confiança per la gent de casa per intentar, aquesta pròxima temporada, aconseguir l’anhelat ascens a Primera Catalana, un objectiu innegociable que es va escapar el passat curs després d’una dolorosa derrota a casa a la jornada 24, just quan tot semblava encaminat per proclamar-se campions.
Aquella derrota va ser un punt d’inflexió, i malgrat que es va lluitar en el play-off, la història ja va ser una altra, amb una decepció majúscula. Tot i això, el club ja treballa amb ambició i determinació per tornar a lluitar per l’ascens aquesta temporada.
La UE Tàrrega aposta fermament pel talent local: 21 dels 25 jugadors del primer equip han estat formats a la casa, i la plantilla combina joventut i experiència, amb una edat mitjana de només 24 anys.
L’equip, dirigit per Edgar Molina per segon any consecutiu, iniciarà la temporada davant l’Artesa de Segre. A les renovacions de jugadors clau se sumen noves incorporacions procedents de clubs propers, reforçant un projecte amb identitat pròpia i fort compromís amb el planter. A més, quatre juvenils més formaran part del primer equip. La directiva continuarà encapçalada per Andreu Llanes com a president de l’entitat.