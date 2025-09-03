FUTBOL
Laura Fernández, Inés, Evelyn i Noe seran les capitanes de l’AEM
El club té 900 abonats, comptant-hi la base
L’AEM va anunciar ahir que Laura Fernández, Inés Faddi, Noe Fernández i Evelyn seran les quatre capitanes per a la temporada que arrancarà aquest diumenge (12.30) davant del Cacereño, en el debut de lliga de l’equip al Camp d’Esports, nova seu dels partits com a local del conjunt lleidatà, que acabarà de celebrar el seu centenari fins a final d’any. Per a la nova temporada, el club ja compta amb 900 abonats per al primer equip femení, comptant els carnets que ha repartit entre la nombrosa base del club.
L’objectiu de l’entitat és arribar als 1.300 carnets, que tenen un descompte del 50% des del dia 1 fins al 10 d’aquest mes. Així, amb l’oferta, el carnet per veure al primer equip femení costa 30 euros i el general per veure a més el filial i l’amateur masculí al Recasens, 62, respecte als 60 i 125 euros del preu original.
Pel que fa a les capitanes, Laura Fernández és l’única que es manté a la llista respecte a l’any passat i passa de ser la segona capitana a ser la primera. No obstant, com que continua de baixa per lesió, qui hauria de lluir el braçalet en les primeres jornades seria Inés Faddi, ara segona capitana, en la seua quarta temporada al club després de dos etapes. Noe Fernández i Evelyn, que arranquen la tercera campanya a Lleida, seran la tercera i la quarta, respectivament. Les tres noves capitanes agafen el relleu de Mariajo, Palacios, Laura Martí i Meri Martorell, que van deixar el club aquest estiu.