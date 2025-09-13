El Lleida presenta les noves vestimentes de la temporada 2025-26, de la mà de Meyba
L’empresa fundada a Terrassa torna a ser el proveïdor del club de la capital del Segrià, després d’haver vestit la UE Lleida durant els anys 80
El Lleida ha presentat aquest dissabte les noves samarretes de la temporada 2025-26, que enguany lluirà amb la marca barcelonina Meyba. L’empresa fundada a Terrassa torna a ser el proveïdor del club de la capital del Segrià, després d’haver vestit la UE Lleida durant els anys 80, quan també era el proveïdor tècnic del FC Barcelona.
Meyba va deixar de vestir a equips de futbol als 90 per greus problemes econòmics que la van fer caure en concurs de creditors, però el 2023 va tornar al mercat futbolístic vestint el Sant Andreu. El Lleida serà el tercer equip que s’alia amb Meyba, juntament amb el Júpiter i el mateix Sant Andreu.