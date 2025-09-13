FUTBOL
A millorar el sisè lloc
CE Alguaire. El club es marca com a objectiu tornar a estar en llocs de play-off per pujar a Primera Catalana, on va jugar fa dos anys, amb un nou entrenador, Toni Ciruela
El Club Esportiu Alguaire afronta la nova temporada amb il·lusió i ambició renovada, amb l’objectiu clar de lluitar pel play-off. La gran novetat arriba a la banqueta: el tècnic Toni Ciruela agafa el relleu amb la missió de convertir l’Alguaire en un equip competitiu i amb identitat pròpia. “L’objectiu del club és intentar quedar millor que la campanya passada. L’any passat vam acabar en sisena posició, així que el que busquem és entrar en el play-off,” destaca.
Després d’un ascens meteòric que el va portar de Tercera a Primera Catalana en només dos anys, l’equip va viure una exigent campanya a la màxima categoria territorial, en la qual no va aconseguir consolidar-se. La temporada passada, en el seu primer curs després del descens, el conjunt va finalitzar en una meritòria sisena posició, quedant-se a quatre punts dels llocs d’ascens.
La plantilla manté una base sòlida amb renovacions de jugadors formats a casa, complementats amb joves reforços amb experiència en lligues més competitives. L’entrenador té clar que l’objectiu és “arribar a la jornada 1 amb el sistema de joc ben après. A partir d’allà intentarem guanyar tots els partits i la mateixa competició ens dirà on som”, va explicar.