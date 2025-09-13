FUTBOL
Un patrocini amb història: Prefabricats Pujol renova com a patrocinador principal del Mollerussa
Prefabricats Pujol signa la renovació com a patrocinador principal del Mollerussa, club que ha recolzat de forma ininterrompuda des del 1982. La firma del Pla d’Urgell va ser el primer espònsor
Prefabricats Pujol tornarà a ser aquesta temporada 2025-2026 el patrocinador principal del CFJ Mollerussa, amb la qual cosa es renova un patrocini que dura ja 43 anys de forma ininterrompuda i que s’atansa al mig segle de durada, una cosa poc habitual en el món de l’esport. El president del club, Andreu Subies, i el director general de Prefabricats Pujol, Jordi Pujol, han firmat l’acord de renovació d’aquest patrocini històric, que es va iniciar el 1982. Fins aleshores, la samarreta del Mollerussa havia estat blanca, sense cap patrocinador. Després de la firma de l’acord els jugadors de l’equip, que aquesta temporada torna a competir a la Tercera RFEF, es van fotografiar amb la nova equipació, al costat de Subies i Jordi Pujol i Miquel Pujol, copropietaris de l’empresa.
En la fima de renovació de l’acord, Jordi Pujol va mostrar la seua confiança en la nova junta directiva del club, que presideix Subies. “Estem contents i il·lusionats amb la nova directiva i el nou projecte que s’està portant a terme”, va explicar. “Amb aquest nou acord continuem demostrant el nostre suport al club”, va afegir.
Per la seua part, el president del Mollerussa, Andreu Subies, es va mostrar molt satisfet per la renovació de l’acord de patrocini. “Com a president del CFJ Mollerussa, juntament amb tota la directiva, estem molt orgullosos que Prefabricats Pujol continuï donant el seu suport a aquesta entitat centenària, fent que amb el seu impuls i el de les altres empreses del Pla d’Urgell i les comarques de Lleida treballem perquè el club tingui una estabilitat evident i assoleixi nous assoliments i reptes dins dels objectius de present i de futur que tenim a l’entitat”, va valorar.
Des del seu primer patrocini, el 1982, el nom de Prefabricats Pujol ha estat vinculat a la imatge del Mollerussa i, actualment, a banda de ser el patrocinador principal del CFJ Mollerussa, la firma del Pla d’Urgell ho és també de la Fundació Esportiva Joventut Mollerussa, que engloba tots els equips del club.
Subies va destacar el repte que suposa “arribar als cinquanta anys d’aquesta vinculació ininterrompuda” i va recordar que totes dos parts “compartim valors i arrelament amb el territori”, per la qual cosa aquest acord “reafirma la voluntar de continuar caminant junts en el present i en el futur del club”.
El Mollerussa, juntament amb la desapareguda UE Lleida, és l’únic club lleidatà que ha jugat a Segona A.