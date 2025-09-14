El Lleida veu frustrat el seu debut a casa i perd contra el Tona (0-2)
Un Lleida poc sòlid cau davant d’un Tona letal al contraatac.
El partit ha començat amb un Lleida molt intens, lluitant cada pilota i forçant diversos serveis de cantonada. Al minut 11, el conjunt de Jordi Cortés ha patit una doble ocasió per part del Tona, però un imperial Satoca les ha aturat les dos. El conjunt de la Terra Ferma ha arribat diverses vegades a l’àrea rival, però no ha pogut materialitzar aquestes ocasions. L’afició del Lleida ha realitzat, al minut 39, una mocadorada en contra de La Paeria. Després de dos minuts d’afegit, l’àrbitre ha decretat l’entrada als vestidors i ha finalitzat la primera part.
La segona meitat ha iniciat sense un clar dominador del partit, amb un mig del camp boig i amb poques arribades per part dels dos equips. La mala notícia d’aquesta represa ha estat la lesió i substitució del central blau, Hallebeek, al 58. Una jugada mal defensada per part del Lleida, ha deixat a l’extrem del Tona, Dani Peña, sol davant de Satoca i l’ha acabat batent (0-1). El conjunt blau ha trobat la verticalitat amb Aleix León, però, malgrat això, ha continuat amb dificultats per trobar la porteria rival. Al minut 91, Satoca ha pujat a rematar un servei de cantonada i, dos minuts després, Sottile ha acabat de sentenciar el partit (0-2).
El Lleida continua sense sumar cap punt a la Tercera Federació i viatjarà el diumenge a Santa Coloma per enfrontar-se a la Grama a les 11.45.