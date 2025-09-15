FUTBOL
Retorn del Lleida al Camp d'Esports amb sabor amarg
El Lleida cau en l’estrena al Camp d’Esports contra el Tona i continua sense guanyar com a local al 2025. L’afició va esclatar contra l’ajuntament amb una mocadorada massiva al minut 39
❘ Lleida ❘ La tornada del Lleida al Camp d’Esports no va tenir el desenllaç somiat. Els de Jordi Cortés van caure (0-2) en l’estrena com a locals davant del Tona, un equip que fa dos temporades que voreja el play-off i que va tornar a demostrar el perquè. L’afició, que porta 266 dies sense celebrar una victòria a casa –l’última va ser el 22 de desembre del 2024, amb un 3-0 davant de l’Andratx–, va omplir d’esperança les grades: gairebé 2.500 persones, amb les noves samarretes Meyba, van tornar amb il·lusió en un lloc que fa només uns mesos semblava perdut per sempre. I es van fer notar. El seu alè va ser un rugit que també va servir de protesta: al minut 39, una mocadorada acompanyada de càntics i pancartes contra el govern municipal i l’alcalde Fèlix Larrosa va convertir el Gol Nord en un escenari de reivindicació.
Sobre la gespa, el Lleida va voler manar des de l’inici, vertical i amb ritme. Tanmateix, l’ocasió més clara del primer temps la va tenir el visitant Joan Martínez, que va obligar Satoca a una doble parada monumental: primer rebutjant un xut ras des de la frontal, i després volant per evitar el gol al rebot. Va ser l’única gran arribada abans del descans.
Després de la represa van arribar els cops del Tona, però uns minuts abans va marxar lesionat Boaz Hallebeek per un problema al genoll, i l’equip el va acusar. Al 66, Dani Peña, acabat d’ingressar, va aprofitar un mà a mà per obrir el marcador (0-1). El Lleida va posar cor, però li va faltar idees per inquietar Craviotto. Amb l’equip bolcat, una transició en l’afegit va permetre a Sottile sentenciar amb el 0-2. L’última esperança local va caure als peus de Rubio, que, després d’un gran desplaçament de Ratto i exhaust davant de porteria, va rematar desviat. El Camp d’Esports va tornar a vestir-se de blau, de passió i de protesta. Però la victòria, aquesta que tant anhela Lleida, encara haurà d’esperar.
Cortés: “Un 0 de 6 pesa, però encara no és temps de mirar la classificació”
El tècnic del Lleida, Jordi Cortés, va valorar amb realisme la derrota amb el Tona: “És un partit de 0-0, típic de la categoria. El 0-2 arriba per la loteria d’assumir riscos. Ens falta generar situacions d’avantatge”, va assenyalar. Malgrat la mala arrancada de lliga, l’entrenador va demanar calma: “Un 0 de 6 pesa, però encara no és moment de mirar la classificació. Hem de quedar-nos amb la part positiva, hi ha jugadors amb potencial.” Cortés també va explicar que Boaz va tenir petites molèsties i es va pronunciar sobre les protestes del públic a la grada i la gestió del dia a dia del club: “Els jugadors, si cobren al dia, se centren en el pla esportiu. En això no hi ha problema.”