Hisenda confirma: afegir fills com a cotitulars de comptes no és donació a efectes fiscals
La Direcció General de Tributs resol un dels dubtes més freqüents sobre gestió compartida de comptes bancaris entre pares i fills
La Direcció General de Tributs ha emès una resolució oficial en la que aclareix que incorporar els fills com a cotitulars bancaris no constitueix una donació a efectes fiscals. Aquest pronunciament, publicat el 8 d’abril del 2025, aclareix una de les incògnites més habituals entre famílies espanyoles, especialment quan els progenitors envelleixen i busquen facilitar la gestió financera als seus descendents.
Segons estableix l’organisme dependent del Ministeri d’Hisenda, el simple fet d’afegir un cotitular a un compte bancari no implica la transmissió de la propietat dels diners dipositats. Aquest aclariment resulta fonamental per a milions de contribuents que han optat per aquesta fórmula pràctica per a la gestió familiar dels seus estalvis, sense conèixer les possibles repercussions tributàries que podria comportar.
La resolució es basa en la jurisprudència consolidada del Tribunal Suprem, que determina que la titularitat compartida només concedeix facultats operatives davant de l’entitat bancària, però no altera la propietat real dels fons, que continua pertanyent a qui els hagi generat o ingressat originalment.
Què implica realment ser cotitular d’un compte bancari?
El document emès per Tributs diferencia clarament entre disponibilitat i propietat. Un cotitular pot realitzar operacions amb els diners mentre el propietari original sigui viu, però això no el converteix en amo d’aquests fons. La DGT explica que "un compte bancari suposa un contracte de dipòsit, en el qual la relació jurídica es produeix entre el dipositant, amo del dipositat i el dipositari [banc], relació que no queda modificada pel fet que figurin diversos titulars en l’esmentat compte."
Aquest aclariment té importants conseqüències pràctiques. Per exemple, els fills afegits com a cotitulars no hauran de declarar aquests fons com una donació rebuda ni tributar per ells en l’Impost sobre Successions i Donacions. La resolució especifica que "la cotitularitat implica simplement la disponibilitat de fons per part de qualsevol dels titulars, sense determinar l’existència d’un condomini, i menys per parts iguals, sobre l’esmentat saldo."
Què passa quan es mor el titular original?
Un dels aspectes més rellevants de la resolució fa referència en què succeeix amb els diners després de la mort del titular original. Contràriament al que moltes famílies pensen, el simple fet de figurar com a cotitular no atorga drets hereditaris automàtics sobre els diners.
Tributs aclareix que, una vegada mort el propietari real dels fons, els diners passaran a formar part de la seua herència i es distribuirà entre tots als seus hereus legals segons l’establert al seu testament o, en el seu defecte, conforme a les regles de la successió intestada. Per tant, el cotitular no adquireix automàticament la propietat dels diners pel mer fet de figurar en el compte.
Pràctiques bancàries comunes en les famílies
La pràctica d’afegir fills com a cotitulars de comptes bancaris és un costum molt estès a Espanya, especialment entre persones grans. Segons dades del Banc d’Espanya, més del 40% dels titulars de comptes amb edats superiors a 70 anys han incorporat algun familiar com a cotitular per facilitar la gestió diària de les seues finances.
Aquesta tendència respon principalment a motius pràctics: facilitar que els fills puguin realitzar gestions bancàries en nom dels seus pares quan aquests tenen dificultats de mobilitat, problemes de salut o simplement com a mesura preventiva davant de possibles incapacitats futures. Tanmateix, moltes famílies desconeixien fins ara les implicacions fiscals exactes d’aquesta decisió.
Quan podria considerar-se donació la inclusió d’un cotitular?
Encara que la norma general estableix que afegir un cotitular no constitueix donació, existeixen situacions específiques en les quals Hisenda podria interpretar el contrari. La mateixa resolució matisa que no implica "necessàriament" una donació, el que deixa oberta la possibilitat que en determinats casos sí que pugui considerar-se com a tal.
Per exemple, si es pot demostrar que el nou cotitular ha disposat dels fons per al seu benefici personal amb consentiment exprés del titular original, es podria interpretar com una donació efectiva dels diners utilitzats. Així mateix, si existeixen documents o proves que acreditin la voluntat inequívoca del titular original de transferir la propietat dels diners, també podria considerar-se una donació a efectes fiscals.
Quines alternatives existeixen per gestionar el patrimoni familiar?
Els experts en planificació patrimonial assenyalen que existeixen alternatives a la cotitularitat que poden oferir més seguretat jurídica per a les famílies. Entre elles destaquen els poders notarials específics per a la gestió bancària, que permeten als fills realitzar operacions en nom dels seus pares sense necessitat de figurar com a cotitulars.
Altres opcions inclouen l’autorització bancària, que faculta un tercer per realitzar determinades operacions sense convertir-lo en titular, o les instruccions anticipades sobre gestió patrimonial que poden incorporar-se a documents com el testament vital. Aquestes alternatives permeten separar clarament la capacitat de gestió de la propietat dels fons, evitant possibles conflictes futurs.