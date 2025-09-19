L'ajuntament de Lleida ordena la suspensió cautelar de l’activitat del bar Quatre Cantons
En la inspecció duta a terme per la Guàrdia Urbana i la veterinària municipal s’han detectat deficiències en matèria d'higiene i seguretat alimentària || L’Ajuntament de Lleida li ha requerit esmenar les deficiències per poder reobrir. La policia municipal vetllarà per l’acompliment de l’ordre de suspensió i, en cas de no fer-ho, procediran de forma immediata al precinte de l’establiment
L’Ajuntament de Lleida ha ordenat el cessament cautelar de l’activitat de bar de l’establiment Quatre Cantons situat al carrer Boters, al Centre Històric, després que la Guàrdia Urbana hagi requerit la inspecció de la veterinària municipal, en la qual ha detectat irregularitats i deficiències higienicosanitàries.
Durant la inspecció, s'han identificat diverses irregularitats, entre les quals destaca la manca d'higiene a les instal·lacions i lavabos, un emmagatzematge inadequat dels aliments, alguns d’ells no identificats correctament ni traçables, així com deficiències a nivell d'infraestructura i autocontrols.
D’acord amb els articles 54 i 55.1 de la Llei 18/2009, de salut pública i segons els fets constatats, es comprova que hi ha risc per a la salut i s’observa l’incompliment dels requisits i les condicions que estableix l’ordenament vigent en matèria de salut pública. Per aquest motiu s'ha informat al titular que ha d’adoptar les mesures correctores de forma immediata.
L’incompliment de la suspensió podria comportar el cessament de l’activitat, independentment de la imposició de multes coercitives i sancions per les infraccions comeses. La Guàrdia Urbana vetllarà pel compliment de l’ordre de suspensió i, en cas d’incompliment, procedirà de forma immediata al precinte de l’establiment.