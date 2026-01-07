URBANISME
Okupes al recinte de l’antiga discoteca de Gardeny de Lleida
Les instal·lacions, totalment destrossades, són la ‘llar’ d’algunes persones. La Paeria va anunciar el març passat que iniciava el procés de demolició, però els treballs encara no han començat
Les restes de l’antiga discoteca de Gardeny, tancada des del 2018 i en avançat estat de degradació, no només no han estat encara demolides per la Paeria, com va anunciar el març passat, sinó que s’han convertit en la llar d’okupes. Ahir al matí es podia observar roba estesa en una zona on encara queda alguna edificació dempeus, a l’esquerra de l’entrada principal. Així mateix, un altre edifici en estat ruïnós ubicat al fons del recinte, a prop de les piscines, també mostra signes d’estar habitat, amb una tela tapant part de l’obertura d’un mur.
La porta antivandàlica instal·lada a l’entrada està oberta i també s’hi pot accedir per la part del mur perimetral que havia estat tapiat per impedir l’accés, ja que els maons han estat enderrocats.
L’ajuntament va afirmar el març de l’any passat que iniciava el procés per enderrocar aquest espai, després de reiterades queixes veïnals pel seu estat d’abandó i després d’haver patit diversos incendis. A l’estiu va indicar que entre setembre i principis d’octubre estaria preparat el projecte, però de moment no s’ha efectuat cap treball de demolició. La idea del consistori és deixar la zona neta i analitzar després les possibilitats d’ampliació del parc científic.
El recinte està pràcticament arrasat, amb moltes males herbes i vidres i tot tipus de materials trencats i escampats per terra. A més, en diversos punts s’acumulen finestres i portes que semblen haver estat transportades des d’un altre lloc.
La discoteca de Gardeny va obrir inicialment l’any 2002 amb el nom de Gurugú, més endavant es va denominar Larida i en la seua última etapa, The Hill, fins que el 2018 va tancar després d’acumular un important deute amb la Paeria per no pagar el cànon.