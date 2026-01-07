ENSENYAMENT
Els alumnes d’Ilerna online hauran de fer un examen final a Catalunya: “ens perjudicarà moltíssim”
Així ho indica el nou decret dels ensenyaments professionalitzadors en modalitat virtual. L’empresa, amb 22.500 estudiants de fora, diu que la perjudicarà “moltíssim” i presenta al·legacions
La Generalitat impulsa un decret d’organització dels ensenyaments professionalitzadors en la modalitat virtual que preveu que els alumnes hagin d’efectuar les proves finals de manera presencial a Catalunya. Aquesta situació suposaria un greu perjudici per a l’empresa lleidatana Ilerna online, que ofereix una trentena de cicles de Formació Professional (FP) de manera telemàtica i compta amb uns 22.500 estudiants de fora de Catalunya, que representen el 75% del total d’inscrits (uns 30.000), segons va confirmar ahir el CEO de l’empresa, Jordi Giné.
Va afirmar que han presentat al·legacions a aquesta normativa i espera que siguin acceptades, perquè si prospera l’obligació d’examinar-se a Catalunya “ens perjudicaria moltíssim”, va subratllar.
En concret, l’article 4 de l’annex del decret determina que “tant els espais propis dels centres privats autoritzats a Catalunya com els espais d’altres centres educatius per fer les proves finals presencials han d’estar establerts a Catalunya”.
L’objecte general d’aquesta normativa és possibilitar l’ampliació de l’oferta formativa en la modalitat a distància dels ensenyaments professionalitzadors i Educació va confirmar que contempla que les proves finals dels cicles siguin a Catalunya.
Giné va explicar que, des de fa anys, programen els exàmens finals a les capitals de província en les quals ja tenen centres presencials i en el cas de no disposar d’instal·lacions pròpies, lloguen espais. Si la normativa tira endavant sense canvis, els alumnes s’haurien de desplaçar a Catalunya per examinar-se. En l’actualitat, a més del centre al carrer La Palma de Lleida, Ilerna disposa de centres a Barcelona, Tarragona, Madrid, Sevilla, Valladolid, Còrdova i Jerez.
Trasllat al febrer
D’altra banda, va apuntar que confien poder traslladar a finals de febrer les seues oficines centrals al nou edifici del carrer Térmens, al polígon Activa Park. És l’immoble construït amb fusta més gran de Lleida i un dels més grans de Catalunya, amb una superfície de 6.000 m2 i una inversió superior als 5 milions.
Les actuals oficines, ubicades a Gardeny des del 2017, compten amb 190 empleats i s’han quedat petites. Les noves instal·lacions poden acollir fins a uns 330 treballadors. Les dos primeres plantes seran les oficines i a la superior està previst una zona de restaurant, lleure i descans per als treballadors.
La Paeria ha adjudicat a Ilerna la concessió de l’antiga caserna d’Infanteria de Gardeny, l’edifici H4, que va treure a concurs per 2.960.074 euros per destinar-lo a usos educatius. Va ser l’única oferta que es va presentar, i la intenció de l’adjudicatària és convertir-la en un centre d’FP d’oficis amb falta de mà d’obra, com automoció, electricitat, soldadura, instal·lacions tèrmiques i riscos laborals. A més, també formarà personal d’un grup de restaurants i oferirà un cicle d’emergències i protecció civil.
El CEO d’Ilerna, Jordi Giné, va indicar que estan a punt de firmar el contracte i espera que les obres d’adequació de les instal·lacions, en la qual actualment està ubicada Troballes, puguin començar després de Setmana Santa. Això suposa un petit retard respecte a les previsions inicials, de manera que el curs vinent “no estarà al 100%, però una part sí” entrarà en funcionament.