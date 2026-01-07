Els altres Reis Mags d'Orient: Els 1.261 regals que va rebre Salvador Illa i el seu Govern el 2025, d’oli i vi a llibres, quadres i roba
Els alts càrrecs no poden quedar-se’ls i es custodien al Palau de la Generalitat
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i els seus 16 consellers van rebre al llarg de l’any 2025 un total de 1.261 obsequis com a mostra de cortesia per raó del seu càrrec, entre els quals es troben béns consumibles com a oli, vi, embotits i altres aliments; material gràfic com llibres, revistes i CDs; objectes d’ús personal com a roba i perfums i objectes commemoratius com quadres i figuretes.
Així ho reflecteixen les dades del portal de transparència de la Generalitat recollides per Europa Press, on per llei han de constar aquests regals de cortesia que reben els alts càrrecs del Govern.
Tenen prohibit acceptar regals i donacions de particulars o entitats, i només poden acceptar "mostres no venals de cortesia i objectes commemoratius, oficials o protocol·laris que els puguin ser entregats per raó del seu càrrec".
Dels 1.261 obsequis, 700 s’han catalogat com a material gràfic bibliogràfic i audiovisual, 248 objectes decoratius, 122 objectes commemoratius, 99 objectes d’ús personal i 92 béns consumibles.
ILLA EN VA REBRE 151 FINS AL JULIOL
El portal de transparència recull que el president Illa va rebre 151 obsequis el 2025, encara que l’últim registre és de principis de juliol i no s’han publicat noves dades des d’aleshores (tots els consellers, excepte la de Cultura, Sònia Hernández, i la d’Investigació i Universitats, Núria Montserrat, tenen actualitzats registres de novembre o desembre).
Segons fonts del Govern consultades per Europa Press, l’actualització del portal es fa "periòdicament i de forma manual, una vegada informatitzada la informació dels obsequis, la qual cosa podria retardar la publicació" d’aquesta informació.
EL QUE MÉS I EL QUE MENYS
Illa és el membre del Govern amb més obsequis, seguit del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler (136), el d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper (131), la d’Educació i FP, Esther Niubó (103), el de la UE i Acció Exterior, Jaume Duch (97), i la de Cultura, Sònia Hernández (91).
Sílvia Paneque (Territori, Habitatge i Transició Ecològica) en va rebre 80, Berni Álvarez (Esports) 75, Mònica Martínez Bravo (Drets Socials i Inclusió) 74, Núria Parlon (Interior i Seguretat Pública) 59, Alícia Romero (Economia i Finances) 57 i Eva Menor (Igualtat i Feminisme) 56.
La que menys, en canvi, la consellera d’Investigació i Universitats, Núria Montserrat (14), seguida del de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila (29), el d’Agricultura, Òscar Ordeig (30), la de Salut, Olga Pané (38), i el de Presidència, Albert Dalmau (40).
REGALS A ILLA
A més de botelles d’oli i embotits, Illa va rebre a inicis d’any en una visita en Pineda de Mar (Barcelona) un panettone de mans de la seua alcaldessa, de l’alcaldessa de Gavà (Barcelona) un pot d’espàrrecs, l’ambaixadora de Turquia a Espanya li va fer entrega d’una caixa amb pastissets de pistatxo típics del país i el governador de la província xinesa d’Hainan una caixa de te negre.
La presidenta d’Occitània li va regalar una navalla plegable, els castellers de Vilafranca un mocador casteller, l’alcalde de Salou (Tarragona) el perfum 'Eau de parfum Salou essence', el de Tarragona una samarreta del Nàstic de Tarragona i el vice-primer ministre del Vietnam una caixa de fusta amb 6 mocadors de cotó amb 6 argolles en forma de libèl·lula.
RESTA DE CONSELLERS
Entre els obsequis comestibles, destaquen les mongetes 'del ganxet' que van rebre tant Paneque, com Menor i Romero, que també va rebre un cistell maduixes del Maresme, Álvarez un lot amb 4 llonganisses, Espadaler una botella de ratafia, Martínez Bravo i Romer vermut de Reus, i Duch xocolate amb la forma de la rajola típica de Barcelona.
Al conseller Álvarez se li va donar durant 2025 nombroses samarretes d’equips, com la de la selecció Palestina, a més d’una copa commemorativa de la Reina Letícia amb motiu de la final de la Copa de la Reina de mans de la RFEF, mentre que Duch va rebre un banderí amb l’escut del FC Barcelona i el Reial Madrid.
Paneque va rebre de l’Associació Bombers de Girona una figureta amb forma de bomber, Espadaler una estació meteorològica, Duch una medalla del mil·lenari de l’Abadia de Montserrat, i Sàmper una reproducció del cotxe de F1 de Fernando Alonso de l’equip Alpine (equip pel qual va competir per última vegada el 2022).
També se’ls va regalar roba i complements: a Dalmau un fulard i un ventall, a Romer una bufanda, a Niubó un parell de mocadors, a Duch i Vila corbates, i a Ordeig un rellotge.
Han rebut també diverses peces de ceràmica, figures, estatuetes i plaques commemoratives, 'skylines’ de diverses ciutats catalanes, quadres, plantes, tasses i plats, clauers, espelmes, pilotes, raquetes, bolígrafs, llibretes, calendaris i samarretes commemoratives, entre altres objectes.
QUÈ ES FA AMB ELS OBSEQUIS?
Els productes amb data caducitat s’envien a la Casa dels Canonges, residència del president (que Illa no utilitza com a tal), per al seu "ús i aprofitament", segons han detallat fonts del Govern i la resta d’obsequis materials es guarden a l’arxiu del Palau de la Generalitat, on són classificats "independentment de la seua utilitat".
No s’accepten altres obsequis que no són mostres no venals de cortesia (invitacions de viatges o loteria, per exemple) i són tornats al seu emissor, en compliment del codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de la Generalitat, aprovat el 2016.
Aquest codi de conducta també contempla no acceptar tractes avantatjosos de cap classe "tret dels derivats de les normes protocol·làries i inherents a l’exercici del seu càrrec", i sí que es poden acceptar invitacions a actes culturals o espectacles públics quan es rebin per raó del càrrec.