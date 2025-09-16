FUTBOL
El Barça-Getafe també apunta al Johan Cruyff
El club ha descartat Montjuïc i no confia a arribar a temps al Camp Nou
El Barça-Getafe d’aquest diumenge (21.00) apunta a jugar-se també a l’Estadi Johan Cruyff, que abans-d’ahir ja va acollir la voluminosa golejada dels de Hansi Flick al València (6-0), en un partit que va comptar amb la presència de 5.862 espectadors.
El club té previst anunciar avui mateix la seu del partit, per activar tot el procés de sorteig d’entrades entre els socis, com en el duel d’aquest diumenge passat. L’entitat blaugrana ha descartat per complet la tornada a Montjuïc, ja que és impossible condicionar l’estadi en tot just una setmana, després del concert de l’últim divendres de l’artista Post Malone, que també requeriria un canvi de gespa. A més, també sembla impossible tornar a l’Spotify Camp Nou per al xoc d’aquest diumenge davant dels de Bordalás.
Encara que el diari SPORT va publicar ahir que el club havia rebut el certificat de Final d’Obra de la fase 1A, que permetrà acollir 27.000 espectadors, el FC Barcelona encara no s’ha pronunciat sobre això i és el punt clau per a la tornada a l’estadi.
Davant la proximitat del partit davant del Getafe, l’entitat veu impossible complir tots els tràmits burocràtics aquesta setmana i preveu que el retorn al Camp Nou, amb capacitat per a 27.000 aficionats, es produeixi en el partit de diumenge 28 contra la Reial Societat, com a pas previ a poder acollir també el Barça-PSG de la segona jornada de la Fase Lliga de Champions a l’estadi.
❘ cornellà ❘ L’Espanyol es va refer de l’expulsió amb 2-1 de Pere Milla, autor de l’1-0, i al 2-2 del Mallorca, per guanyar (3-2) i posar-se tercer.
Yamal no s’entrena i és dubte per a Newcastle
Lamine Yamal tampoc no es va entrenar ahir amb la resta dels seus companys per les molèsties al pubis que el van deixar fora del partit davant del València. Per això, és seriós dubte per al debut a Champions contra el Newcastle de dijous (21.00). En canvi, va tornar al grup Frenkie de Jong, que hauria d’estar a l’estrena europea.
El derbi femení podria canviar de dia i hora
El Barça va anunciar ahir que el derbi femení de Lliga F davant l’Espanyol es disputarà el dissabte 27 (18.30), malgrat que va avisar que el partit podria canviar de dia i d’hora per si cal que l’equip masculí jugui contra la Reial Societat al Johan Cruyff aquell diumenge, la qual cosa passaria el derbi femení a divendres.
El Madrid s’estrena avui a la Champions a casa
El Reial Madrid s’estrenarà avui (21.00 hores) en una nova edició de la Champions rebent el Marsella al Santiago Bernabéu, un dels plats forts d’una jornada inaugural en què també debuta el Vila-real, visitant el Tottenham (21.00), i l’Athletic Club, que s’enfronta a l’Arsenal a l’Emirates Stadium (18.45).