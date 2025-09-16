BÀSQUET
Debut triomfal del Mollerussa a la Lliga Catalana
Va apallissar l’Ibersol CBT per 66-94
El Pujol Mollerussa va completar aquest diumenge la seua estrena a la Lliga Catalana de Tercera FEB amb una contundent victòria sobre l’Ibersol CBT, al qual va derrotar per un contundent 66-94. Pol Ríos, que va anotar 13 punts, va capturar 7 rebots i va acabar amb 23 de valoració, va ser una de les peces claus de l’equip que dirigeix Marc Díaz, que en la tercera i última jornada de la fase de lligueta es jugarà el primer lloc i, per tant, la classificació per a la fase final (també hi accedeixen els dos millors segons dels sis grups) contra el CB Valls Taller Pablo Martínez, que en la primera jornada també va derrotar l’Ibersol, que ja es queda sense opcions de classificació. El duel davant del Valls es jugarà aquest dissabte a Mollerussa (18.45).
Fins a set jugadors del conjunt del Pla d’Urgell van acabar el partit amb dobles dígits en anotació. A més de Pol Ríos, també van assolir els 13 punts Pau Sarrate i Xavier Elvira, mentre que Eric Paradeda va ser el màxim anotador amb 14, Eduard Ibáñez va aportar 11 punts i Connor Dickerson i Thomas Jay Wright en van anotar deu cada un.