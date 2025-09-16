BÀSQUET
Ja a la venda les entrades de l’Hiopos Lleida - Barça del Trofeu Ciutat de Lleida, que també pagaran els socis
Les entrades per al Trofeu Ciutat de Lleida es van posar ahir a la venda
Els socis de l’Hiopos Lleida hauran de passar per taquilla per veure el partit que l’equip de Gerard Encuentra jugarà davant el Barça el 26 de setembre vinent (20.00), corresponent al Trofeu Ciutat de Lleida Natural Òptics i que servirà com a presentació de l’equip davant de l’afició. Les entrades, que ahir ja es van posar a la venda a través del web i també a les oficines del Barris Nord, costaran 5 euros per als abonats fins a 15 anys i 10 per als majors de 16, mentre que el públic en general n’haurà d’abonar 10 i 30, respectivament. Els abonats podran mantenir el seu seient fins diumenge.
D’altra banda, el club va presentar ahir la seua última incorporació, Kristers Zoriks, nouvingut de l’Eurobàsquet i que dissabte passat ja va debutar a Andorra. El base letó, de 27 anys i que pot actuar tant de base com d’escorta, afronta el seu pas per Lleida com un repte per continuar creixent “en la millor Lliga d’Europa” i “una oportunitat que no podia deixar escapar”, va assegurar.
Malgrat que amb prou feines fa una setmana que conviu amb els seus nous companys, va destacar el bon ambient que es viu al vestidor. “Estic aprenent molt sobre el sistema, els entrenadors, els companys i la ciutat. El meu objectiu és adaptar-me tan ràpid com sigui possible i començar fort la temporada. Els meus companys m’estan ajudant tot el que poden. Només he fet tres entrenaments abans del primer partit i encara he de conèixer més els meus companys i enganxar-me al ritme de l’equip, així que cada dia intentaré ser millor i aprendre”, va assenyalar.
Per la seua part, Joaquín Prado, director esportiu del club, va destacar la polivalència de Zoriks, així com la seua experiència. “Pot jugar tant de base com d’escorta, té una gran capacitat de tir, de generació ofensiva i compta amb experiència europea”, va apuntar.