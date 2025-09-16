MOTOCICLISME
Marc Márquez acaba setè el test de Misano, al davant del seu germà
El circuit Marco Simoncelli de Misano Adriatico va ser escenari ahir d’un important test col·lectiu de la categoria reina de MotoGP en el qual va arribar a brillar Àlex Márquez, especialment en la jornada matinal. El segon classificat del Mundial va ser el més ràpid en pista, malgrat que aquest honor se’l va acabar emportant Pedro Acosta en la tanda de la tarda.
Àlex Márquez va firmar una millor volta de 1:30.714 després de completar 30 girs, mentre que Acosta el va superar a cavall de la KTM (1:30.374) i va aconseguir mantenir l’avantatge fins al final de la prova. Al de Mazarrón el van seguir Raúl Fernández amb un temps de 1:30.761 (Trackhouse Team) i Franco Morbidelli, amb 1:30.766 (Pertamin Enduro). Pel que respecta a Marc Márquez, que ja podria ser campió en la pròxima cita de Motegi després de la seua victòria de diumenge passat, va parar el cronòmetre en 1:30.965 i va acabar a la setena posició, malgrat una caiguda sense conseqüències. Per la seua part, Àlex Márquez es va quedar a 0.087 segons del seu germà, firmant un temps de 1.31.052 i acabant vuitè.
L’atenció del dia se centrava en el rendiment de Quartararo i la seua nova Yamaha M1, però el gal només va poder ser divuitè, a més d’un segon de la part alta.