PÀDEL
El CT Urgell acull l’Open Atlas Energia, amb nou categories
El Club Tennis Urgell acollirà del dia 24 d’aquest mes al 4 d’octubre –quan es jugarà la final– l’Open Pàdel Atlas Energia, amb cinc categories masculines i quatre de femenines. Els guanyadors de primera categoria rebran 150 euros i un trofeu, i els finalistes, un trofeu i una espatlla de pernil. La resta de campions obtindran un trofeu i material esportiu.
Tots els inscrits participaran en un sorteig amb premis com un any de llum gratis, viatges o sopars.