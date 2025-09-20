MOTOCICLISME
Àlex Márquez tindrà una moto oficial del 2026 a l’equip Gresini
Pilotarà la mateixa que el seu germà Marc
Àlex Márquez (Ducati), actual segon classificat en la categoria de MotoGP del Mundial de Motociclisme, comptarà el 2026 amb una moto de fàbrica, la mateixa que utilitzen el seu germà Marc i Francesco Bagnaia a l’equip oficial.
“A falta de sis curses, el menor dels Márquez aspira a batre nous rècords. Però avui arriba un anunci clau: el 2026 pilotarà una Ducati Desmosedici GP Factory, amb els colors del BK8 Gresini Racing MotoGP”, va confirmar ahir Gresini.
El pilot de Cervera està completant un excel·lent 2025: suma dos victòries i set podis dominicals, la qual cosa el converteix en l’únic rival matemàtic capaç d’arrabassar-li el títol a Marc, malgrat que aquest compta amb un avantatge ampli i podria coronar-se al Japó.
“És un honor poder competir amb una moto de fàbrica. L’equip ha treballat impecablement durant moltes temporades i crec que això és una recompensa per a tothom”, va declarar Àlex. La propietària de l’equip, Nadia Padovani, va subratllar la importància de l’anunci: “Vull agrair a Ducati la confiança dipositada en l’Àlex i en nosaltres. Els resultats d’aquest any i de temporades anteriors ens han portat a aquest gran assoliment.” “Estem encantats que l’Àlex disposi d’una moto de fàbrica des de l’any que ve. Com a equip, estem preparats per fer un pas més cap a l’excel·lència. El 2025 està sent inoblidable i el 2026 ja promet ser molt emocionant”, va afegir la directiva.
Per la seua part, Luigi Dall’Igna, director general de Ducati Corse, va destacar que la temporada d’Àlex “ha estat realment impressionant” i que “després d’avaluar-ho, Ducati Corse ha decidit reforçar el seu suport perquè pilot i equip continuïn creixent”.