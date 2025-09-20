TRIATLÓ
El lleidatà Montraveta acaba el 22 al Mundial d’Iroman
Jordi Montraveta va tancar la temporada amb un vint-i-dosè lloc al Mundial Ironman de Niça, una de les cites més prestigioses del triatló internacional. El lleidatà va afrontar una prova de 226,7 quilòmetres (3,8 km de natació, 180 km de ciclisme i 42,195 km de carrera a peu), i a la qual havia accedit després de ser segon a l’Ironman de Lanzarote. El lleidatà també va guanyar el Half Triatló de Peníscola i va ser cinquè al Mundial de llarga distància.