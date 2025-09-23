FUTBOL
Emotiu homenatge pòstum a Joan Barril
Impulsor del futbol femení a Verdú
El Club Futbol Verdú-Vall del Corb Femení va retre dissabte passat un sentit homenatge a Joan Barril, qui va ser el seu president, entrenador i principal impulsor de l’entitat, que va morir de forma sobtada el 8 de juny passat als 55 anys. L’acte, que va coincidir amb la data del seu aniversari, va reunir familiars, amics, jugadores i veïns al camp de futbol municipal.
La cerimònia va incloure el descobriment d’una placa commemorativa dedicada a la seua memòria, amb el text: “En memòria de Joan Barril Rabinat, fundador del Club de Futbol Verdú Femení.” Posteriorment, una jugadora va llegir un emotiu escrit en nom del club, en el qual va definir Barril com “un boig pel futbol” que “ha deixat un buit enorme” i va assegurar que treballaran per “mantenir viu el seu llegat”.
Durant l’homenatge també van intervenir un company seu del món del futbol, qui va destacar “la seua senzillesa i humilitat”, i l’actual presidenta de l’entitat, Anna Creus, que va afirmar: “El Joan continua aquí perquè el sentim amb nosaltres cada dia.”
Després de l’acte al camp, la commemoració va continuar al castell de Verdú, on es va oferir un piscolabis per celebrar de manera pòstuma el seu 56 aniversari. Allà es va habilitar a més un quadern perquè els assistents poguessin deixar missatges de record.
Barril va ser un ferm defensor del futbol femení a la comarca. A més de la seua tasca al capdavant del CF Verdú-Vall del Corb, va impulsar la Future Fem Champions Cup, un torneig juvenil femení que va reunir equips de referència en la categoria el setembre del 2024 i en el qual es va proclamar vencedor el FC Barcelona. La seua inesperada mort va deixar una profunda empremta en l’entitat i en l’esport local.