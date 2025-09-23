TRIAL/PIRAGÜISME
Hat-trick de medalles per a Lleida
El palista Xavi Miralles, del Sícoris, es penja un or i una plata al Mundial màster d’esprint. La pilot de trial Laia Pi, de la Seu, s’alça amb el títol de Nacions amb la selecció espanyola
L’esport lleidatà va conquerir aquest cap de setmana tres medalles internacionals, dos al Mundial de descens esprint de piragüisme a la República Txeca –un or i una plata de Xavier Miralles–, i una altra al Mundial de Nacions de trial de Tolmezzo (Itàlia) a càrrec de Laia Pi, que va conquerir el títol formant part de la selecció espanyola.
La pilot de la Seu d’Urgell, de 19 anys, va sumar la seua segona medalla en aquest certamen després del bronze de l’any passat. Aquesta vegada l’objectiu era tornar a pujar el podi, però no comptaven amb guanyar el títol. “No ens ho esperàvem perquè som un equip molt jove i la resta de seleccions compten amb pilots molt experimentades”, reconeixia ahir Pi, que va formar triplet amb Daniela Hernando i Berta Abellán.
El campionat va estar molt disputat i no es va decidir fins a l’última zona, i amb sorpresa final. Després de dominar tota la prova, les italianes, que jugaven a casa, van reaccionar i van aconseguir empatar a 54 punts al final, malgrat que el títol va acabar en mans d’Espanya per haver firmat més zeros que Itàlia. “No ens vam assabentar que havíem guanyat l’or fins que ens van cridar per megafonia per acudir al podi, perquè les italianes van estar reclamant fins al final. Va ser molt fort, una cosa per recordar”, va assenyalar eufòrica Laia, que aquest any ha debutat a la màxima categoria mundial amb un vuitè lloc individual.
Per la seua part, el sicorista Xavier Miralles va aconseguir l’or en K1 i la plata en el C2 fent parella amb el gallec Jesús Rodríguez, les dos a la categoria màster, els seus primers metalls en aquest certamen. També van prendre part Alan Padilla i Iker Jiménez, del mateix club, que es van quedar a les portes de lluitar per les medalles en C2 sènior, mentre que la seua companya Alba Oronich també es va quedar fora de la final en K1.
En la modalitat de patrulles, Miralles va acabar vuitè en K1 formant triplet amb els lleonesos Sergio Ruiz i Guillermo Fidalgo, mentre que Padilla i Jiménez, juntament amb Rodrigo Ramos, van firmar el sisè lloc mundial de C1 i van quedar fora de competició en C2 al bolcar una de les embarcacions.