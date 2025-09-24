ATLETISME
La Cursa de la Vaca reuneix 400 atletes i la de l’Ametlla, 200
Diumenge passat es van celebrar dos curses més puntuables per a la Lliga Ponent 2025, la Cursa de la Vaca, que va arribar a la dotzena edició amb la participació d’uns 400 atletes a Vallfogona de Balaguer, i la Cursa de l’Ametlla, que va reunir a Vilagrassa 200 corredors.
Iván Menchón (Runner’s Balaguer) i la independent Maite Farran van guanyar la prova de 10 quilòmetres a Vallfogona, i Sheila Rodríguez (Finques Prats Runners) i l’independent Jordi Santaulari la de 5 quilòmetres.
A Vilagrassa van triomfar Sergi Higaldo (Runner’s Balaguer) i Rosamari Carulla (Altan Wear) en la distància llarga, i Juanma Fernández (Finques Prats Runners) i Sílvia Fandos (Tot Menys Córrer) en la curta.