FUTBOL
L’ajuntament tomba el retorn del Barça al Camp Nou
Apunta “motius de seguretat” i nega la Llicència de Primera Ocupació
L’ajuntament de Barcelona no emetrà la llicència de primera ocupació de l’Spotify Camp Nou com pretenia el Barça, a fi de jugar ja aquest diumenge el partit davant de la Reial Societat, que es traslladarà a l’Estadi de Montjuïc. El consistori ha detectat unes “deficiències crítiques” en matèria de seguretat que no compleixen la llicència d’obres que es va atorgar en el seu moment i que posarien en dubte “la integritat del personal en cas d’haver d’evacuar l’estadi”.
Malgrat que el FC Barcelona va assegurar ahir mateix, per mediació de la vicepresidenta institucional, Elena Fort, que l’estadi era segur –“el més segur d’Espanya”, va dir– i que tota la documentació necessària per obtenir la llicència de primera ocupació estava enviada, hores després el consistori va explicar el contrari, ja que, per exemple, han observat tanques que impedeixen l’evacuació fluida de l’estadi, o mala senyalització en matèria de seguretat, entre altres deficiències.
Després d’una reunió informativa entre el club, el govern municipal i cossos de seguretat, com Bombers i Guàrdia Urbana, el consistori va deixar clar que malgrat que es treballa diàriament amb els serveis tècnics del Barça, en l’última visita a les obres han detectat diverses incidències esmenables però que, a dia d’avui, per “rigor” i per “seguretat”, fan inviable que l’Spotify Camp Nou reobri les portes. La primera tinenta d’alcaldia, Laia Bonet, va assegurar després de la reunió que comparteixen amb el Barça el desig que la tornada a l’Spotify Camp Nou sigui “un èxit i com més aviat millor”, però va avisar que “aquest ajuntament ha de garantir la seguretat dels aficionats, aquesta és la nostra prioritat”. A més, va assegurar que els tècnics municipals han de poder treballar amb rigor en un tema tan complex i va afegir que tenen i tindran la “màxima col·laboració” amb el club perquè puguin arreglar aquestes qüestions que encara estan pendents i que ja els han estat comunicades. “Volem que la tornada al Camp Nou sigui un èxit. No tardarem ni un minut més del necessari a donar la llicència una vegada tinguem totes les garanties que les condicions de seguretat per a les persones es compleixen”, va asseverar.
El Barça jugarà a Montjuïc contra la Reial
El FC Barcelona ahir, arran del veto de l’ajuntament a tornar a l’Spotify Camp Nou, que el partit de la setena jornada de LaLiga EA Sports contra la Reial Societat es jugarà finalment a l’Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, a les 18.30 hores. Per al següent matx de Lliga a casa, el derbi contra el Girona del 18 d’octubre, el club blaugrana confia a obtenir ja el vistiplau de l’ajuntament per tornar al seu camp.
Gavi estarà entre 4 i 5 mesos de baixa
Gavi va ser intervingut ahir amb èxit pel doctor Joan Carles Monllau, sota la supervisió dels serveis mèdics del Barcelona, per resoldre les molèsties que tenia al menisc intern del genoll dret. S’estima un període de recuperació d’entre quatre i cinc mesos.
Obren expedient per una bandera palestina
El Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola va acordar ahir obrir un expedient extraordinari com a conseqüència de l’incident de públic durant el partit Barcelona-Getafe, en el qual un espectador va saltar al terreny de joc en el minut 61 portant una bandera de Palestina.